Prawa ręka Nawrockiego przyszła do gabinetu Hołowni z prezentem. Wiemy, co dostał!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-09 8:08

Szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego został przyłapany na sejmowym korytarzu, jak z drobnym podarunkiem w ręku wszedł do gabinetu byłego marszałka Szymona Hołowni. Po około godzinie Zbigniew Bogucki wyszedł na zewnątrz, gdzie szybko do rozmowy zaprosiła go dziennikarka TVN24, dopytując o szczegóły tej nieoczywistej wizyty. Polityk PiS jak na spowiedzi wszystko jej wyznał, również informację, czym był podarunek dla Hołowni.

Zigniew Bogucki i Szymon Hołownia, mała paczuszka prezentowa
Autor: Shutterstock, ART SERVICE / SUPER EXPRESS, PAP/Radek Pietruszka/ PAP

W poniedziałek Zbigniew Bogucki złożył wizytę w gabinecie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Wchodził pan z pakunkiem, teraz wychodzi pan bez pakunku. To była wizyta urodzinowa czy w jakim charakterze? - zapytała go więc Maja Wójcikowska z TVN24. Ten przypomniał, że 3 września były Marszałek Sejmu obchodził urodziny. - Okrągły jubileusz pana marszałka, 50 lat. Myślę, że to dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego - odparł Bogucki. Czy w takim razie spędził godzinę u wicemarszałka na "urodzinowej kawie"? - W ogóle nie piję kawy, ja tylko wodę piłem. Rozmawialiśmy o, że tak powiem, takich rzeczach osobistych. Złożyłem życzenia, porozmawialiśmy - zdradził.

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Szef Kancelarii Prezydenta dopytywany o temat rozmowy z Hołownią, wyjaśnił, że "nie mógł przyjść tutaj w zeszłym tygodniu, bo akurat mieli inne kalendarze z panem marszałkiem". - Pani mnie widziała, że szedłem po prostu z takim skromnym podarunkiem na te 50. urodziny - dodał. Wówczas został zapytany, czy w takim razie mają takie dobre relacje z wicemarszałkiem Sejmu, że spotykają się z okazji urodzin, odparł, że "generalnie jest życzliwy wobec ludzi". - Staram się być życzliwym. Myślę, że tej życzliwości nam generalnie brakuje - przekonywał.

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Bogucki zdecydował się ujawnić również, co podarował Hołowni. Jak przyznał:

- - Spinki do mankietów z pięknym polskim orłem. Myślę, że to nas powinno łączyć 

Galeria poniżej: Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek

Szymon Hołownia na ostatnim posiedzeniu jako marszałek
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