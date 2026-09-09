Premier Tusk dźwiga torby z jabłkami. Taki mąż to skarb

Szef rządu ma wiele spraw na głowie, zwłaszcza że powoli rozkręca się kampania przed przyszłorocznymi wyborami. Do tego Donald Tusk musi dbać o stabilność koalicji rządowej, a wśród koalicjantów co chwila dochodzi do napięć. Wytchnieniem od politycznych problemów dla premiera jest dom w Sopocie, w którym czeka na niego żona Małgorzata, a w weekend często odwiedza go córka lidera KO, Katarzyna (39 l.), przywożąc swoje dzieci. Wiemy, że maluchy uwielbiają spędzać czas z dziadkiem.

W ostatni weekend fotoreporter „Super Expressu” zauważył, jak Donald Tusk przywozi do domu siatki pełne jabłek. Żona zapewne przygotuje z nich sezonowe potrawy. Pole do popisu jest ogromne! Jesień to idealny czas dla miłośników jabłek.

Co można zrobić jesienią z jabłek?

Najpopularniejszym wyborem są tradycyjne domowe wypieki. Klasyczna szarlotka na kruchym cieście lub puszysty biszkopt z kawałkami owoców albo francuskie ciasteczka z jabłkiem i cynamonem to jesienne pewniaki, które idealnie smakują z gorącą herbatą.

Jeśli szukasz czegoś szybszego, świetnie sprawdzą się jabłka zapiekane w całości – nadziewane orzechami, żurawiną, miodem i masłem. Jesień to także idealny moment na zamknięcie tych smaków w słoikach na zimę. Z jabłek przygotujesz pyszne prażone owoce do naleśników, aksamitne powidła, musy dla dzieci czy domowy kompot. Warto wypróbować również przepis na wytrawny chutney z dodatkiem cebuli, imbiru i papryczki chili, który doskonale komponuje się z pieczonymi mięsami i deską serów.

Nie można zapomnieć o napojach. Świeżo wyciśnięty, mętny sok jabłkowy to dawka witamin, a podgrzany z dodatkiem pomarańczy, anyżu i cynamonu staje się wspaniałym bezalkoholowym grzańcem na chłodne wieczory. Pasjonaci mogą pokusić się o przygotowanie domowego cydru lub zdrowego octu jabłkowego, który wspomaga trawienie i odporność.

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