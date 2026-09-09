Seniorze! Zaszczep się za darmo! Ważny komunikat Ministerstwa Zdrowia

Bezpłatne szczepienia będą realizowane nowoczesnym preparatem Spikevax XFG w wygodnych ampułko-strzykawkach, co ma ułatwić ich dystrybucję i podawanie. Koszty zakupu szczepionek pokryje Ministerstwo Zdrowia, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje kwalifikację do szczepienia oraz samo podanie. To kompleksowe podejście ma zapewnić powszechny dostęp do skutecznej ochrony przed wirusami, które wciąż stanowią poważne zagrożenie dla publicznego zdrowia, jednocześnie upraszczając proces szczepień i zachęcając do korzystania z podwójnej tarczy ochronnej. Ministerstwo Zdrowia apeluje do wszystkich, a w szczególności do osób starszych i z chorobami przewlekłymi, by skorzystali z tej wyjątkowej szansy na wzmocnienie swojej odporności.

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Decyzja Ministerstwa Zdrowia stanowi znaczący krok naprzód w krajowej polityce zdrowotnej. Od lat eksperci podkreślają znaczenie szczepień jako najskuteczniejszego narzędzia w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Teraz, z możliwością jednoczesnego przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 i szczepionki na grypę, Polacy zyskują podwójną ochronę bez konieczności dwukrotnych wizyt w punkcie szczepień.

Resort zdrowia jasno komunikuje, że preparat przeciw COVID-19, czyli Spikevax XFG, może być podawany w dowolnym odstępie czasowym od innych szczepionek. „Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem innych szczepionek lub po ich podaniu, w tym szczepionek »żywych«, inaktywowanych oraz szczepionek zalecanych kobietom w ciąży” – czytamy w oficjalnym komunikacie. Ta elastyczność ma kluczowe znaczenie dla wygody pacjentów i personelu medycznego, eliminując bariery logistyczne i czasowe.

Kto powinien skorzystać z bezpłatnych szczepień? Ważna informacja dla Polaków!

Ministerstwo Zdrowia w swoim komunikacie precyzyjnie określiło grupy ryzyka, dla których szczepienia przeciw COVID-19 są szczególnie zalecane. Należą do nich przede wszystkim:

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Osoby powyżej 60. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów 75+. To właśnie ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na ciężki przebieg infekcji i powikłania.

Pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby serca, nerek, płuc, nowotwory, a także osoby z otyłością olbrzymią. Ich osłabiony organizm wymaga dodatkowej ochrony.

Kobiety w ciąży, dla których szczepienie jest kluczowe zarówno dla ich własnego zdrowia, jak i dla bezpieczeństwa rozwijającego się dziecka.

Pensjonariusze i pracownicy placówek opieki długoterminowej, gdzie ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się wirusów jest wyjątkowo wysokie.

Personel medyczny, który na co dzień ma kontakt z chorymi i jest narażony na infekcje.