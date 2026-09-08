Dwie narracje afery Zondacrypto

Profesor Radosław Markowski z Uniwersytetu Warszawskiego, w programie „Najsztub Pyta”, przeanalizował społeczne i polityczne konsekwencje afery Zondacrypto. Jego zdaniem sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną, jest teraz przedstawiana na dwa zupełnie różne sposoby, w zależności od sympatii politycznych. Co więcej, ma ona realne przełożenie na obecne notowania partii, a jej skutki mogą na stałe zmienić układ sił na polskiej scenie politycznej.

Według prof. Markowskiego sprawa Zondacrypto podzieliła Polaków. Z jednej strony mamy osoby, które straciły pieniądze i czują się oszukane, a z drugiej polityczną walkę, w której skandal stał się narzędziem. Ekspert wprost mówi o dwóch narracjach, które funkcjonują w obiegu publicznym.

W tej chwili mamy dwie narracje. Dla zwolenników polskiej prawicy jest to dylemat i problem, który próbuje tuszować rząd Donalda Tuska, który nie uprzedzał "uczciwych, fantastycznych obywateli, niekierujących się chciwością", żeby tego nie robili, co nie jest akurat prawdą - powiedział.

Naukowiec zwraca uwagę, że w sprawie pojawia się też wątek osób, które zdecydowały się na współpracę z organami ścigania. To może oznaczać, że opinia publiczna wkrótce pozna nowe, nieznane dotąd fakty.

Współwinowajcy tej afery zdecydowali się – co nie jest łatwe – pójść na tzw. kompromis z władzą i świadczyć jako świadkowie - wskazał.

Jak afera Zondacrypto wpływa na sondaże partii politycznych?

Sprawa ma nie tylko wymiar społeczny i kryminalny, ale również czysto polityczny. Zdaniem eksperta, zamieszanie wokół Zondacrypto to jeden z czynników, który odbija się na poparciu dla największej partii opozycyjnej. Profesor Markowski zasugerował, że afera Zondacrypto ma wymierny wpływ na sondaże partii politycznych, co widać zwłaszcza na przykładzie Prawa i Sprawiedliwości.

Te wszystkie gigantyczne próby, żeby zwiększyć poparcie dla PiS i samo to, że Mateusz Morawiecki zdecydował się na odejście, jednak wpływa - ocenił.

Słowa te wskazują, że konsekwencje skandalu, połączone z wewnętrznymi problemami w partii, takimi jak odejście byłego premiera Mateusza Morawieckiego, tworząc mieszankę, która - zdaniem gościa Piotra Najsztuba - wyraźnie szkodzi notowaniom ugrupowania.

Co dalej z PiS?

Słabnące poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości otwiera pole dla innych graczy na polskiej prawicy. Radosław Markowski przewiduje, że część elektoratu, zniechęcona ostatnimi wydarzeniami, może szukać alternatywy. Spadające poparcie dla PiS może, według eksperta, zachęcać dotychczasowych wyborców partii do szukania politycznej alternatywy u Sławomira Mentzena lub Mateusza Morawieckiego, który po odejściu z PiS buduje własne stronnictwo.

To z kolei rodzi pytanie o przyszłość i spójność całego obozu dotychczas Zjednoczonej Prawicy w perspektywie kolejnych wyborów. Sam ekspert nie ma wątpliwości, że to nie koniec informacji na temat afery.

Będziemy mieli teraz tych, którzy stracili coś [w Zondacrypto – przyp.red.] – i to grupę niemałą - i ci będą mieli swoją opinię nt. tego, co się stało, a czym innym są te brudy, które politycy wykorzystywali i chyba ta sprawa jest nie zakończona. Będziemy się ciągle czegoś dowiadywali - podkreślił.

PROF. MARKOWSKI: KACZYŃSKI MA HAKI NA POLITYKÓW. CAŁĄ SZAFĘ DOKUMENTÓW! | Najsztub Pyta