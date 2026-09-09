Czy afera Zondacrypto przetasuje sejmowe szeregi? Odpowiedź Polaków zaskakuje

Po upadku giełdy Zondacrypto ujawniono sieć powiązań polityków prawicy z jej prezesem Przemysławem Kralem, obejmującą m.in. przelewy na fundacje oraz spotkania z kluczowymi działaczami PiS i Konfederacji.

Mimo że sami politycy próbują odsunąć od siebie odpowiedzialność, eksperci oceniają, że afera raczej nie zmieni znacząco ich notowań przed wyborami.

Tymczasem sondaż pokazuje, że 51 proc. Polaków uważa, iż skandal Zondacrypto może jednak wpłynąć na wynik przyszłorocznych wyborów.

Politycy zamieszani w związku z Zondacrypto

Po upadku giełdy kryptowalut Zondacrypto wybuchła polityczna afera, która z każdym dniem odsłania kolejne powiązania ludzi prawicy z biznesem Przemysława Krala. W areszcie przebywa Radosław Piesiewicz (45 l.), prezes PKOl, który według śledczych miał utrzymywać bliskie relacje z władzami giełdy i korzystać z ich wsparcia finansowego. Poseł Konfederacji Przemysław Wipler (48 l.) oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (56 l.) otrzymali od Krala pieniądze przelewane na ich fundacje, co – jak twierdzą śledczy – mogło służyć budowaniu politycznego parasola ochronnego nad Zondacrypto. Z prezesem giełdy kontaktował się również były poseł PiS Janusz Kowalski (48 l.), który miał spotykać się z Kralem kilkukrotnie, a raz – jak ujawniły media – doszło do rozmowy na Ibizie z udziałem bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego (77 l.), posła Michała Moskala (32 l.). To właśnie po tym spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematyką kryptowalut w Sejmie, co budzi dodatkowe pytania o możliwy lobbing.

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Czy afera wpłynie na wybory w 2027 r.?

Politycy prawicy uważają, że afera wcale ich nie dotyka, tylko winą za nią obarczają rząd Donalda Tuska (69 l.). Do wyborów parlamentarnych został rok. Według politologów afera nie wpłynie zbytnio na ich wynik, ponieważ nasza scena polityczna wydaje się stabilna. A co sądzą o tym zwykli Polacy? Większość ankietowanych (51 proc.) uważa, że afera Zondacrypto wpłynie jednak na wynik przyszłorocznych wyborów! Z kolei 27 proc. z nas jest stania, że ta sprawa nie będzie miała wpływu na wybory. Pozostałe 22 proc. z nas nie ma zdania na ten temat.

Badanie wykonano w dniach 1–2 września na grupie 1008 Polaków.

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