Zandberg uderza w PiS i Morawieckiego. „Dołączył do tego wyścigu”

Czy po kolejnych wyborach parlamentarnych możliwa będzie współpraca PiS ze środowiskiem Grzegorza Brauna? Adrian Zandberg został o to zapytany w porannej rozmowie RMF FM. Polityk Razem nie ma wątpliwości, że część Prawo i Sprawiedliwości dopuszcza taki scenariusz. W jego ocenie szczególnie wymowne są wypowiedzi Przemysława Czarnka oraz Mateusza Morawieckiego.

Zandberg o współpracy PiS z Braunem

Prowadzący rozmowę zapytał lidera Razem, czy w Polsce możliwe jest stworzenie politycznego „kordonu sanitarnego” wokół Grzegorza Brauna. Zandberg odpowiedział, że politycy PiS sami otwierają drzwi do przyszłej współpracy z jego środowiskiem. – Bądźmy raz jeszcze, panie redaktorze poważni, już usłyszeliśmy pana Czarnka, już usłyszeliśmy polityków, którzy dzisiaj PiS rządzą, że są gotowi na to, żeby z panem Brownem rządzić – powiedział w porannej rozmowie RMF FM.

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Zandberg zwrócił uwagę, że do polityków dopuszczających taki wariant dołączył również Mateusz Morawiecki. – Ale ja widzę po prostu polityków i to przecież także podobno umiarkowanego bardziej Mateusza Morawieckiego, który też dopuszcza taki scenariusz – stwierdził.

„Miała to być jakaś siła bardziej racjonalna”

Współprzewodniczący Razem przyznał, że słowa byłego premiera są dla niego zaskakujące. Mateusz Morawiecki był bowiem przedstawiany jako polityk należący do bardziej centrowego i umiarkowanego skrzydła Prawa i Sprawiedliwości. – Jak takie rzeczy słyszę z ust polityków z tamtego środowiska, to bardzo mnie to dziwi, bo miała to być jakaś siła nieco bardziej racjonalna i umiarkowana i mówiąca o sobie, że jest centrum prawicy – mówił Zandberg w RMF FM. Następnie ocenił, że Morawiecki włączył się do rywalizacji o prawicowych wyborców. – A tymczasem widzę, że dołączyła do tego wyścigu, ścigania się, która gdzie bardziej Konfederacją – podsumował polityk Razem.

PiS skręca w stronę Konfederacji?

Wczytywanie się przez polityków PiS w nastroje wyborców Konfederacji nie jest zaskoczeniem. Ugrupowania walczą częściowo o podobny elektorat, a jednak dopuszczenie współpracy ze środowiskiem Grzegorza Brauna może oznaczać przekroczenie kolejnej politycznej granicy. Zandberg zasugerował przy tym, że przy podejmowaniu decyzji przez PiS duże znaczenie może mieć stanowisko Stanów Zjednoczonych.

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– Przecież z tych dwóch panów pewnie stanowisko tego drugiego jest istotniejsze niż tego pierwszego, jeżeli chodzi o decyzje przez PIS podejmowane – powiedział, odnosząc się do odmiennych stanowisk Jarosława Kaczyńskiego i ambasadora USA. Polityk Razem nie ukrywał jednak, że jego zdaniem wypowiedzi czołowych przedstawicieli PiS świadczą o coraz wyraźniejszym przesuwaniu się partii w stronę radykalnej prawicy.

Zandberg ostrzega przed wzrostem skrajnej prawicy

Rozmowa dotyczyła także sukcesów radykalnie prawicowych ugrupowań w Niemczech. Zdaniem Zandberga ich rosnące poparcie jest konsekwencją problemów społecznych i gospodarczych, w tym coraz wyższych kosztów życia oraz utraty poczucia bezpieczeństwa. – Trzeba dbać o jakość życia normalnych, ciężko pracujących ludzi. Trzeba dbać o to, że koszty życia tych ludzi nie dobijały. Żeby ludzie mieli stabilną, bezpieczną pracę, bezpieczny dach nad głową – przekonywał w RMF FM.

Według lidera Razem same deklaracje o izolowaniu radykalnych środowisk nie wystarczą, jeżeli państwo nie odpowie na codzienne problemy obywateli. Zandberg obarczył częścią odpowiedzialności także obecny rząd. Jego zdaniem niespełnione obietnice i rosnące rozczarowanie wyborców mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy. – Droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia – ocenił.

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