Agencje patrzą na prezydenta. Domański ostrzega przed skutkami wet Nawrockiego

Relacje między rządem a prezydentem pozostają napięte, a przedmiotem sporu stają się kolejne ustawy mające wpływ na dochody państwa. Andrzej Domański w audycji „Gość Radia ZET” przekonywał, że konsekwencje prezydenckich wet mogą wykraczać daleko poza bieżący konflikt polityczny. Jak zaznaczył, sytuacji przyglądają się już agencje ratingowe.

Domański: agencje ratingowe zwracają uwagę na działania prezydenta

Minister finansów i gospodarki został zapytany o wyliczenia ekonomistów, według których odrzucanie kolejnych propozycji podatkowych rządu może oznaczać dla budżetu ubytek wynoszący od 10 do 15 mld zł. – To są szacunki, które się faktycznie pojawiają. Realne szacunki – odpowiedział Andrzej Domański w Radiu ZET.

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Minister wskazał następnie na możliwą reakcję instytucji oceniających wiarygodność finansową państwa. – Dla mnie bardzo niepokojące jest to, że na działania prezydenta rosnącą uwagę zwracają agencje ratingowe, które mówią o tym, że ta rekordowa liczba wet ze strony prezydenta utrudnia prowadzenie racjonalnej, efektywnej polityki gospodarczej – powiedział w audycji „Gość Radia ZET”.

Zdaniem Domańskiego skutkiem trwającego sporu może być pogorszenie oceny Polski. – No i to niestety może przyczynić się do obniżenia oceny wiarygodności kredytowej naszego kraju – ostrzegł minister.

Prezydenckie weta uderzą w finanse państwa?

Rząd zamierza przedstawić kolejne rozwiązania, które mają zwiększyć dochody budżetowe. Domański wymienił między innymi wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw oraz podniesienie opłaty cukrowej. Nie ukrywał jednak, że wdrożenie tych propozycji będzie zależało od decyzji głowy państwa. – Po pierwsze ja będę konsekwentnie przedstawiał projekty ustaw, dzięki którym finanse państwa będą wzmacniane. Taka jest moja rola – zadeklarował minister.

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W rozmowie z Radiem ZET wprost użył słowa „destabilizował”, opisując możliwe skutki dalszego wetowania ustaw. – Jeżeli prezydent będzie faktycznie wetował i destabilizował proces wzmacniania finansów państwa, no to będziemy musieli szukać innych rozwiązań – powiedział Andrzej Domański.

Spór o miliardy od koncernów

Jedną z osi konfliktu jest ustawa dotycząca nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Według ministra dzięki proponowanym przepisom do budżetu mogły trafić ponad 4 mld zł. Pieniądze miały posłużyć do finansowania osłon dla kierowców. – Niech krytykuje prezydenta, bo to prezydent zablokował ustawę, dzięki której do wspólnego budżetu Polaków trafiłoby ponad 4 miliardy złotych więcej z potężnych zysków koncernów paliwowych – mówił Domański, odnosząc się do wypowiedzi Przemysława Czarnka o cenach paliw.

Minister bardzo ostro ocenił rolę prezydenta w sporze. – Po pierwsze, rząd rządzi, ale prezydent sabotuje nasze rozwiązania – stwierdził w Radiu ZET. Według Domańskiego to koncerny osiągające wysokie zyski powinny finansować pomoc dla kierowców. – Ja bym chciał, żeby koncerny paliwowe które odnoszą w tej chwili potężne zyski żeby to właśnie te koncerny składały się na osłony dla polskich kierowców – powiedział.

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