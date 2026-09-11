Macierewicz się doigrał? Czarne chmury nad politykiem po miesięcznicy smoleńskiej

Poseł Antoni Macierewicz jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi i próbę zamazania napisu na wieńcu, natomiast poseł Grzegorz Matusiak o sprowokowanie szarpaniny, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala.

Działania posła Antoniego Macierewicza mogą stać się przedmiotem postępowania sejmowej Komisji Etyki Poselskiej, co zostało zasugerowane w wypowiedzi Ewy Schadler, członkini tej komisji.

Komisja nie działa z własnej inicjatywy, lecz reaguje na formalne wnioski. Rozpatrywanie spraw nie jest natychmiastowe, a w przypadku poważniejszych incydentów, szczególnie tych z obrażeniami, komisja może czekać na ustalenia innych służb.

Incydent miał miejsce 10 września na Placu Piłsudskiego. Podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz został zauważony, gdy używał pistoletu na farbę w kierunku transparentu prezentowanego przez osoby sprzeciwiające się miesięcznicy. Ponadto, podjął próbę zamazania napisu na wieńcu złożonym przez Zbigniewa Komosę. W innym zdarzeniu, poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżany o sprowokowanie szarpaniny, której konsekwencją było upadek jednej z uczestniczek zgromadzenia i jej późniejszy transport do szpitala.

Procedura działania Komisji Etyki Poselskiej

Ewa Schadler, będąca członkinią sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz posłanką Polski 2050, w rozmowie z dziennikiem "Fakt" wyjaśniła mechanizm działania tego organu. Podkreśliła, że komisja zazwyczaj nie inicjuje działań z własnej woli, lecz reaguje na formalne zgłoszenia.

- Raczej unikamy podejmowania interwencji z własnej inicjatywy komisji. Nie miałam jeszcze możliwości dokładnie prześledzić tej sytuacji z powodu wyjazdu służbowego, ale jeśli wygląda ona tak, jak pan mówi, to zapewne wpłyną do nas odpowiednie wnioski. Wtedy zdecydujemy, czy komisja się nimi zajmie - powiedziała.

Posłanka Schadler zwróciła uwagę na specyfikę postępowania w przypadku poważniejszych incydentów, zwłaszcza tych skutkujących obrażeniami.

- Jeżeli sprawa jest na tyle poważna, że jedna z osób została odwieziona do szpitala lub na pogotowie, najpierw zobaczymy, jak zajmą się nią inne służby. U nas takie sprawy nie są rozpatrywane z dnia na dzień. Zazwyczaj odbywa się to w trybie miesięcznym - wyjaśniła w rozmowie z "Faktem".

Potencjalne konsekwencje

Regulamin Komisji Etyki Poselskiej precyzuje, że wnioski dotyczące zachowania posłów mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym od organów Sejmu, innych parlamentarzystów, a także od innych podmiotów. Dopiero po otrzymaniu takich wniosków, komisja podejmuje decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania.

- Jeżeli wnioski wpłyną do przyszłego tygodnia, do czasu obrad komisji, zdecydujemy, czy będziemy się nimi zajmować. W przypadku wszczęcia postępowania, istnieje możliwość, że poseł, którego dotyczy sprawa, zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień - zaznaczyła.

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