Pomylili głosy na Nawrockiego i Trzaskowskiego po wyborach! Prokuratura zbada sprawę

- Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku, które mogły wpłynąć na wyniki Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.
- Zarzuty postawiono łącznie 68 członkom obwodowych komisji wyborczych z 11 komisji na Mazowszu i Lubelszczyźnie za nierzetelne przeliczenie głosów i sporządzenie protokołów. Do winy przyznało się 40 osób.
- Prokuratura skierowała już pierwsze akty oskarżenia oraz wnioski o warunkowe umorzenie postępowania (dla współpracujących), a podejrzanym grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności.
Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce, która odbyła się w 2025 roku, zakończyła się zwycięstwem Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Różnica w głosach wynosiła około 370 tysięcy. Jednakże, przebieg głosowania i liczenie głosów stały się przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach. Śledztwo dotyczy domniemanych nieprawidłowości, które miały miejsce w komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego.
Zarzuty prokuratorskie
Dotychczasowe ustalenia prokuratury doprowadziły do postawienia zarzutów łącznie 68 osobom. Są to członkowie obwodowych komisji wyborczych, w tym przewodniczący, ich zastępcy oraz inni odpowiedzialni za przebieg głosowania i ustalenie jego wyników w drugiej turze wyborów prezydenckich, która miała miejsce 1 czerwca 2025 roku. Zarzuty koncentrują się na nierzetelnym przeliczeniu głosów oraz nieprawidłowym sporządzeniu protokołów głosowania. Spośród oskarżonych, 40 osób przyznało się do winy i złożyło wyjaśnienia. Za popełnione czyny podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Postępowanie obejmuje członków 11 obwodowych komisji wyborczych, zlokalizowanych między innymi w Stoczku, Staninie, Mińsku Mazowieckim, Bychawie, Magnuszewie, Radomiu, Lublinie, Łaskarzewie, Stoczku Łukowskim, Poturzynie i Łęcznej.
Komisja w Stoczku
Jako jeden z konkretnych przykładów działań prokuratury, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie przeciwko sześciu członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Stoczku (powiat węgrowski). Rozprawa w tej sprawie ma się odbyć w październiku. Rzecznik Prokuratury, Bartłomiej Świderski, wyjaśnił, że w tej konkretnej komisji: „43 głosy zostały dodane do wyniku kandydata na prezydenta RP Karola Nawrockiego, zamiast na kandydata na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego”.
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Warto zaznaczyć, że nie wszyscy członkowie komisji z Stoczka spotkali się z taką samą reakcją prawną. Wobec trzech osób z tej samej komisji, które przyznały się do winy i współpracowały ze śledczymi, prokuratura złożyła wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Prok. Bartłomiej Świderski podkreślił, że: „Skorzystanie przez niektórych członków wskazanej komisji wyborczej z dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego było wynikiem postawy tych osób w trakcie postępowania przygotowawczego, tj. pełna współpraca z tutejszą Prokuraturą, w tym szczegółowe przedstawienie okoliczności całego zdarzenia”.
Konsekwencje prawne
Zarzuty stawiane członkom komisji opierają się na art. 231 par. 3 Kodeksu karnego i dotyczą nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Prokuratura utrzymuje, że podejrzani nierzetelnie przeliczali zarówno głosy ważne, jak i nieważne, nieprawidłowo ustalali wyniki w poszczególnych obwodach, a w konsekwencji sporządzali oficjalne protokoły, które nie odzwierciedlały faktycznych rezultatów głosowania. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, Bartłomiej Świderski, precyzował: „Nierzetelnie przeliczyli głosy, nierzetelnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzili oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie”.
Prokuratura podkreśla, że te błędy wyrządziły „istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów” oraz „istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP”, ponieważ doprowadziły do zniekształcenia wyników Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego w poszczególnych obwodach.
Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach jest w toku. Prokuratura nie wyklucza postawienia kolejnych zarzutów, zapowiadając dalsze czynności i sukcesywne wzywanie członków komisji, wobec których zostanie zgromadzony odpowiedni materiał dowodowy.
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