Karol Nawrocki nie do pobicia! Świetne wieści dla prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje najbardziej zaufanym politykiem.

Politycy koalicji rządzącej odnotowali znaczący wzrost zaufania pod koniec wakacji, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Radosławem Sikorskim na podium.

Najwyższy stopień nieufności Polacy deklarują wobec polityków związanych z ugrupowaniami prawicowymi, gdzie Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z najnowszym badaniem CBOS, Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie utrzymuje pozycję lidera w rankingu zaufania, będąc jedynym politykiem, któremu ufa ponad połowa ankietowanych. W sierpniu zaufanie do prezydenta zadeklarowało 51 procent respondentów, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do lipca. Jednocześnie, 36 procent pytanych wyraziło nieufność wobec Karola Nawrockiego.

Pozycje w czołówce rankingu zajmują również przedstawiciele rządu. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, cieszy się zaufaniem 44 procent badanych, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe. Minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, odnotował zaufanie na poziomie 43 procent, zwiększając swój wynik o 2 punkty procentowe. Warto zauważyć, że w przypadku obu wicepremierów wyraźnie zmalał odsetek deklarowanej nieufności, spadając do 27 procent dla Kosiniaka-Kamysza i 29 procent dla Sikorskiego.

CBOS zwraca uwagę, że "po lipcowym spadku, końcówka wakacji przyniosła poprawę ocen polityków rządzącej koalicji, a jednocześnie lekkie pogorszenie notowań polityków opozycji". Wśród polityków Koalicji Obywatelskiej, znaczący wzrost zaufania odnotowali także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (40 procent, wzrost o 6 p.p.) oraz premier Donald Tusk (39 procent, wzrost o 7 p.p.). Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek również poprawił swoje notowania, uzyskując 30 procent zaufania, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do lipca.

Najwyższe wskaźniki nieufności

Analiza danych CBOS wskazuje, że najwyższe wskaźniki nieufności koncentrują się wokół polityków związanych głównie z ugrupowaniami prawicowymi. Na czele tej grupy plasuje się Grzegorz Braun, któremu nie ufa 60 procent Polaków (wzrost o 9 p.p. od lipca). Kolejno, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wzbudza nieufność u 59 procent respondentów (wzrost o 5 p.p.), Przemysław Czarnek u 54 procent (wzrost o 3 p.p.), a Mateusz Morawiecki u 52 procent badanych (wzrost o 2 p.p.).

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego z sympatykami:

14

Sonda Ufasz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Tak Średnio Nie Nie wiem