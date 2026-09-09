Donald Tusk zabrał głos po katastrofie kolejowej. Mówi o radykalnym zaostrzeniu przepisów

W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego wypadku kolejowego, w którym pociąg Intercity zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych.

W odpowiedzi na zdarzenie, premier Donald Tusk zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób naruszających zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Na miejscu zdarzenia pracują liczne służby ratownicze, a okoliczności wypadku są badane przez prokuraturę oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych.

W środę 9 września, na Mazowszu, w miejscowości Sokolniki Suche, doszło do poważnego zdarzenia na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną. Pociąg Intercity o nazwie „Koziołek”, kursujący na trasie Lublin Główny - Szczecin Główny, zderzył się z samochodem ciężarowym. Na pokładzie składu znajdowało się około 120 pasażerów.

W wyniku kolizji jedna osoba, która początkowo odniosła bardzo poważne obrażenia, zmarła. Mł. kpt. Karolina Jaworska z mazowieckiej straży pożarnej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, sprecyzowała, że wśród czterech najciężej poszkodowanych znajdowali się maszynista pociągu oraz kierowca ciężarówki, a także pasażerowie. Łącznie służby medyczne udzieliły pomocy 20 osobom, które odniosły obrażenia w tym zdarzeniu.

Reakcja Donalda Tuska

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, premier Donald Tusk skomentował zdarzenie, podkreślając jego powtarzalny charakter. Stwierdził, że: „katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych to niestety kolejny przypadek, kiedy katastrofa ma miejsce na przejeździe kolejowym”. W związku z tym, szef rządu zapowiedział zdecydowane działania.

- Natychmiastowe rozpoczęcie pilnej pracy nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wyjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerpanego światła. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią - mówił.

Premier zapowiedział, że przedstawione przez niego propozycje dotyczące zaostrzenia regulacji „będą bardzo twarde”.

Działania służb

Po wypadku, na miejscu zdarzenia natychmiast rozpoczęły się intensywne działania ratownicze. Państwowa Straż Pożarna poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w akcji uczestniczyło około 30 zastępów straży pożarnej, w tym wyspecjalizowane grupy ratownictwa medycznego i technicznego. Na miejsce przybył również Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, nadzorując operacje.

Równocześnie z działaniami ratunkowymi, rozpoczęło się dochodzenie w sprawie przyczyn i okoliczności wypadku. Prokuratura Okręgowa w Radomiu potwierdziła obecność prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Przysusze na miejscu zdarzenia. Ponadto, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wysłała swoich przedstawicieli, aby przeprowadzili szczegółową analizę przyczyn kolizji.

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Sonda Dlaczego, twoim zdaniem, na niestrzeżonych przejazdach kolejowych tak często dochodzi do wypadków? Ludzie żyją w ciągłym pośpiechu i nie mają czasu, by się rozejrzeć, czy nie nadjeżdża pociąg Ludziom po prostu nie chce sie zatrzymywać i rozejrzeć, bo tak jest po prostu łatwiej Nieważne, jakie są przyczyny - może każdy przejazd kolejowy powinien być strzeżony?