Prof. Markowski o obronie Ziobry przez Kaczyńskiego. W tle „haki” na polityków PiS

Prof. Markowski ocenił, że Ziobro może mieć informacje niewygodne dla polityków PiS

Politolog mówił też o obsadzaniu ważnych stanowisk w latach 2015–2023

Ziobro potwierdził, że związana z nim fundacja otrzymała 450 tys. zł

Prokuratura sprawdza finansowanie fundacji związanej z byłym ministrem sprawiedliwości

Dlaczego Kaczyński broni Ziobry?

W programie „Najsztub pyta” prof. Ryszard Markowski odniósł się do publicznej obrony Zbigniewa Ziobry przez Jarosława Kaczyńskiego. Ocenił, że za tą obroną może stać nie tylko polityczna lojalność, lecz także obawa przed dokumentami i informacjami, które były minister sprawiedliwości mógł zgromadzić o czołowych politykach PiS.

Markowski zaznaczył, że nie przesądza, czy taki mechanizm rzeczywiście działa w relacji Kaczyńskiego i Ziobry. Wskazał jednak, że obsadzanie stanowisk osobami podatnymi na naciski może wzmacniać kontrolę lidera nad jego politycznym zapleczem. Według politologa podobna logika mogła decydować o obsadzie części ważnych stanowisk w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Sprawa wpłaty dla fundacji związanej z Ziobrą

Dyskusja dotyczyła m.in. 450 tys. zł, które fundacja związana ze Zbigniewem Ziobrą otrzymała od ZondaCrypto. Były minister potwierdził otrzymanie darowizny, ale zaprzeczył, by osobiście kontaktował się z szefem firmy. Twierdził, że kontakt w tej sprawie odbywał się za pośrednictwem innej osoby.

Prokuratura Krajowa przekazała, że w śledztwie dotyczącym ZondaCrypto weryfikuje możliwość popełnienia przestępstw związanych między innymi z finansowaniem fundacji Ziobry. W wydanym komunikacie śledczy nie ujawnili, czy komukolwiek postawiono zarzuty ani kogo mogłoby dotyczyć postępowanie.

Kaczyński broni Ziobry i kwestionuje zarzuty

Jarosław Kaczyński publicznie bronił Ziobry także w sprawie ZondaCrypto. Przyznał, że przyjęcie wsparcia przez fundację było błędem, ale przekonywał, że Ziobro nie wiedział o możliwych powiązaniach darczyńcy z przestępczością. Kwestionował również wiarygodność informacji przedstawianych przez politycznych przeciwników.

Relacje Kaczyńskiego i Ziobry od lat bywały napięte, ale obaj politycy współpracowali w Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu z PiS w 2011 r. Ziobro współtworzył Solidarną Polskę. Przed wyborami w 2015 r. jego partia ponownie podjęła współpracę z PiS.

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