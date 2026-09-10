Nagły komunikat Waldemara Żurka! O co chodzi?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek definitywnie odwołał Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, podtrzymując swoją wcześniejszą decyzję po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Przyczynami odwołania były "rażące lub uporczywe naruszenia przepisów prawa" w trzech kluczowych obszarach: nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich, naruszenie zasady apolityczności Służby Więziennej oraz nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przejściowo objął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS, oczekując na przeprowadzenie ustawowej procedury powołania nowego rektora przez Senat Akademii.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił definitywne odwołanie Michała Sopińskiego ze stanowiska Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ta, jak podkreślił minister, jest ostateczna i wchodzi w życie z chwilą podpisania. Na platformie X, minister Żurek opublikował oficjalny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym wyjaśnił swoje stanowisko.

- Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania. Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej - napisał minister.

W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości wskazano, że ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło istnienie ustawowych przesłanek do odwołania Rektora-Komendanta. Stwierdzone naruszenia dotyczyły trzech kluczowych obszarów:

Nieprawidłowości w postępowaniach związanych z nadawaniem stopnia doktora.

Naruszenia zasady apolityczności Służby Więziennej.

Nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

- Minister Sprawiedliwości uznał, że charakter, skala i powtarzalność stwierdzonych naruszeń uzasadniały ich zakwalifikowanie jako rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa. Odwołanie Rektora-Komendanta nie stanowi ingerencji w wolność badań naukowych ani autonomię Akademii, lecz wykonanie ustawowych kompetencji nadzorczych wobec uczelni służb państwowych - wyjaśnił resort.

Objęcie obowiązków i reakcje

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że obowiązki Rektora-Komendanta objął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS. Podkreślono, że "Objęcie przez niego obowiązków ma charakter przejściowy i nie stanowi powołania na funkcję Rektora-Komendanta ani nie przesądza o wyniku przyszłej procedury powołania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje, że Senat Akademii sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta".

W czwartek, profesor Sławomir Cudak zjawił się w gmachu Akademii, informując o objęciu funkcji Rektora-Komendanta. Jego obecność wywołała dyskusję z pracownikami Telewizji Republika.

Przebieg sprawy

Spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości trwał od dłuższego czasu. Postępowanie w sprawie odwołania Michała Sopińskiego zostało wszczęte przez ministra sprawiedliwości w marcu 2024 roku (poprawka roku z oryginału). Głównym powodem miały być "rażące lub uporczywe naruszenia prawa", a Rektorowi zarzucano między innymi prowadzenie działalności o wyraźnie politycznym charakterze podczas pełnienia funkcji kierowniczej.

Przed podjęciem decyzji o odwołaniu, wymagane prawem opinie wydały Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obie instytucje pozytywnie zaopiniowały wniosek o odwołanie. W konsekwencji, 29 maja ministerstwo ogłosiło pierwsze odwołanie rektora.

Michał Sopiński skorzystał wówczas z przysługującego mu prawa i złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jednakże, jak przekazał resort w czwartek, minister Waldemar Żurek po ponownym przeanalizowaniu sprawy, podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję.

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