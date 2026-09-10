Wątpliwości wokół Macieja Berka. CBA zajmie się zawiadomieniem posła Jabłońskiego

CBA zajmie się analizą zawiadomienia posła Pawła Jabłońskiego dotyczącego Macieja Berka. Jacek Dobrzyński z CBA potwierdził, że dokument zostanie zweryfikowany, choć na tym etapie Biuro nie przesądza o ewentualnym naruszeniu prawa.

Głównym przedmiotem zawiadomienia są wątpliwości wokół kwalifikacji Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a konkretnie wymaganego stażu wykonywania zawodu radcy prawnego. Poseł Jabłoński kwestionuje, czy Berek spełnia kryterium 10-letniego wykonywania zawodu, podczas gdy Berek powołuje się na zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych.

CBA podkreśla, że obecnie wszystkie zawiadomienia są oceniane merytorycznie i obiektywnie, niezależnie od tego, kogo dotyczą, co ma stanowić odejście od wcześniejszych praktyk politycznego wykorzystywania Biura.

Centralne Biuro Antykorupcyjne oficjalnie zajmie się zawiadomieniem skierowanym przez posła Pawła Jabłońskiego, które dotyczy Macieja Berka. Informację tę potwierdził Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w rozmowie z "Faktem". Zawiadomienie zostanie poddane analizie i weryfikacji. Jacek Dobrzyński podkreślił, że CBA podchodzi do wszystkich zgłoszeń z należytą starannością, niezależnie od ich źródła czy adresata.

- Do CBA trafiają różnego rodzaju zawiadomienia składane przez różne osoby. Każde z nich jest analizowane i weryfikowane. Tak samo będzie w przypadku zawiadomienia pana posła Jabłońskiego. Oczywiście na tym etapie Centralne Biuro Antykorupcyjne nie przesądza, czy doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawa - powiedział Jacek Dobrzyński.

Rzecznik odniósł się również do obecnego podejścia Biura do wpływających zgłoszeń, zaznaczając zmianę w stosunku do poprzednich lat.

- Pamiętajmy również, że za rządów PiS CBA było wykorzystywane do różnego rodzaju brudnych rozgrywek politycznych. Ten czas już się skończył. Dzisiaj wszystkie zawiadomienia są oceniane merytorycznie, niezależnie od tego, kogo dotyczą - dodał.

Wątpliwości wokół kwalifikacji

Zawiadomienie posła Pawła Jabłońskiego dotyczy szczegółowej kontroli oświadczeń majątkowych oraz wpisów do rejestru korzyści Macieja Berka. Głównym powodem podjęcia tych działań jest jednak spór dotyczący tego, czy Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, faktycznie spełnia wymóg wykonywania zawodu radcy prawnego przez wymagany okres. Zgodnie z przepisami, kandydat na sędziego TK musi spełniać kryteria stawiane kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego, w tym 10-letni staż w zawodach prawniczych.

Poseł Jabłoński z klubu Rozwój Plus, kwestionując kwalifikacje Berka, przeprowadził szereg kontroli poselskich. Zwracał się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Najwyższej Izby Kontroli, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kancelarii Senatu z pytaniami o zatrudnienie Berka jako radcy prawnego. Jak twierdzi, uzyskane odpowiedzi zaprzeczyły jego stałemu zatrudnieniu w tej roli w tych instytucjach.

Kontekst wyboru

Maciej Berek stanowczo odrzuca podnoszone wątpliwości, powołując się na zaświadczenie wydane przez warszawską Okręgową Izbę Radców Prawnych. Dokument ten ma potwierdzać, że zgłosił on wykonywanie zawodu radcy prawnego w dwóch okresach, które łącznie przekraczają 17 lat, co w jego ocenie spełnia ustawowe wymogi.

Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm 4 września, uzyskując poparcie 226 posłów. Obecnie oczekuje na przyjęcie ślubowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kancelaria Prezydenta informowała, że analizuje wątpliwości dotyczące jego wyboru.