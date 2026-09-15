Czarzasty mówił o Nawrockim. Padły słowa o abdykacji. „Żądam od prezydenta rozumu”

Włodzimierz Czarzasty był we wtorek, 15 września, gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Jednym z głównych tematów rozmowy było bezpieczeństwo Polski. Marszałek Sejmu przekonywał, że w obecnej sytuacji prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. – Powiedziałem, że nie widzę takiej potrzeby na tym etapie, dlatego, że najpierw uważam, że powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent powinien ją zwołać – mówił Czarzasty, odpowiadając na pytanie o ewentualne tajne posiedzenie Sejmu.

Czarzasty uderza w Nawrockiego. „Jest skandalem”

Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak odpowiedniej reakcji. – Proszę zauważyć, że prezydent w tej sprawie w ogóle zachował ciszę i się nie wypowiada – stwierdził w Radiu ZET. Czarzasty bardzo ostro ocenił działania Nawrockiego dotyczące wojska i polityki zagranicznej. – W związku z tym działanie na przykład prezydenta w sprawie sejfu i to blokowanie pieniędzy dla polskiego wojska w tym kontekście jest skandalem – powiedział. Chwilę później dołożył kolejny zarzut! – Nie mianowanie ambasadora Polski w Kijowie jest skandalem - ocenił stanowczo.

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Według Czarzastego sprawa jest szczególnie poważna z powodu trwającej wojny w Ukrainie. – Nie mianowanie ambasadorów w momencie, kiedy jest destabilizacja kraju, świadczy bardzo źle o prezydencie i jest skandalem – mówił.

„Niech abdykuje z funkcji prezydenta”

Najostrzejsze słowa padły jednak chwilę później. Lider Nowej Lewicy wyliczał swoje zarzuty wobec Nawrockiego, wskazując m.in. na kwestie związane z wojskiem, ambasadorem w Ukrainie oraz relacjami z władzami w Kijowie. – W związku z tym jest sytuacja taka, że jest wojna w Ukrainie i prezydent po pierwsze blokuje pieniądze, pieniądze dla polskiego wojska, po drugie nie powołuje ambasadora polskiego na Ukrainie, po trzecie zrywa kontakty tak naprawdę z prezydentem Ukrainy na skutek głupiej wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Mądrość powinna być w Polsce. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to niech abdykuje z funkcji prezydenta – powiedział Czarzasty w Radiu ZET.

Marszałek Sejmu kontynuował, wskazując na zagrożenie związane z wojną za wschodnią granicą Polski. – Jeżeli ktoś nie rozumie, w którym momencie jesteśmy, jeżeli ktoś nie rozumie, że za naszą granicą jest wojna, jeżeli ktoś nie rozumie, że za chwilę potencjalnie nie daj Boże, Rosjanie będą na granicy polsko, tam gdzie mamy polsko-ukraińską granicę – mówił. Następnie zwrócił się już bezpośrednio do prezydenta. – Jeżeli ktoś nie jest w stanie intelektualnie tego objąć, to powinien pan, panie prezydencie, złożyć swoją funkcję – stwierdził Czarzasty.

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Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę swojemu gościowi na wysokie notowania prezydenta Nawrockiego i zapytał wprost, czy marszałek Sejmu żąda od niego abdykacji. Odpowiedź Czarzastego była równie ostra. – Nie, ja żądam od prezydenta rozumu. Niezależnie od kto jakie ma notowania – odpowiedział lider Nowej Lewicy.

„Niech pan po prostu nie klęczy przed prezydentem”

Atmosfera rozmowy zrobiła się jeszcze bardziej gorąca, gdy prowadzący zapytał, czy prezydent powinien zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego za każdym razem, kiedy do Polski wleci dron. – Ale na Boga, niech pan po prostu nie klęczy przed prezydentem – odpowiedział Czarzasty. Marszałek argumentował, że skoro sytuacja jest na tyle poważna, by rozważać tajne posiedzenie Sejmu, to prezydent tym bardziej może zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Czarzasty zarzucił też Nawrockiemu, że chce skupiać w swoich rękach zbyt wiele politycznych ról. – Prezydent jest od reprezentacji, premier jest od rządzenia, a marszałek Sejmu jest od kierowania Sejmem, żeby ustawy były robione. Ja nie jestem człowiekiem, który zawłaszcza władzę. Osobą, która ma ochotę być premierem, prezydentem i marszałkiem jest pan Nawrocki. Nie jestem na szczęście panem Nawrockim. W związku z tym niech każdy robi swoje – powiedział w Radiu ZET.

Zdaniem marszałka Sejmu prezydent po winien zareagować bez zwłoki. – Prezydent w trybie natychmiastowym powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego – stwierdził. Czarzasty podkreślił jednocześnie, że na obecnym etapie nie widzi konieczności zwoływania tajnego posiedzenia Sejmu. Zapewnił jednak, że jeśli sytuacja będzie tego wymagała, takie posiedzenie zostanie zwołane.

Na koniec ponownie zwrócił się do głowy państwa.– W tej chwili, panie prezydencie, zapraszam do pracy, zapraszam do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo odpowiedzialny prezydent powinien widzieć polskie wojsko, powinien je dofinansowywać, polskie firmy powinien je dofinansowywać – dodał na zakończenie.

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