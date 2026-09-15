Donald Tusk mówił o nim z sejmowej mównicy jako "pan X". Nowe ustalenia wskazują, kto to!

- Ta obietnica ułaskawienia (ewentualnego przez prezydenta Nawrockiego - red.) to było za te wszystkie płatności, tj. CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych - cytował Tusk zeznania. - Trzy płatności, które wymienił premier, prowadzą do jednego adresu. CPAC Polska w Jasionce w maju 2025 r. organizowała Telewizja Republika i to ona wystawiła fakturę za świadczenia dla sponsora. Reklamy to 16 faktur, które Telewizja Republika wystawiła czeskiej spółce Krala Expofer Servis House na 1,62 mln euro. Kongres w USA to Polish-American Strategic Industries Summit, który Republika zorganizowała w Waszyngtonie 2 i 3 września 2025 r. i który współfinansowała Zondacrypto. Za wszystkie trzy odpowiada ta sama osoba: Tomasz Sakiewicz, prezes, naczelny i współwłaściciel stacji - czytamy we wspólnym materiale WP i TVN24.

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- Przekazane przez Krala Republice 1,53 mln euro to po kursie z końca ubiegłego roku 6,46 mln zł. W praktyce oznacza to, że w 2025 r. mniej więcej co dziewiąta złotówka, którą stacja zarobiła na sprzedaży, pochodziła od Zondacrypto. Sakiewicz mówił publicznie, że miesięczne płatności "nie przekraczały" 500 tys. zł - dodawano.

Osoby związane ze środowiskiem giełdowym często przywołują jedno zdanie, którym Kral zwykł określać swoją współpracę z dziennikarzem. - Sakiewicz miał dla mnie jedną ofertę: ułaskawienie przez Nawrockiego - miał twierdzić szef Zondacrypto. Według tych samych doniesień, prezes Zondy podchodził do tej kwestii z niezwykłą powagą. Wyjaśniał, że to właśnie z powodu tej propozycji odbył podróż do Waszyngtonu, aby uczestniczyć w konferencji, na której miał spotkać się z prezydentem. Na tę okoliczność przygotował dla Nawrockiego spersonalizowaną koszulkę drużyny Atalanta, która w tamtym czasie była sponsorowana przez Zondacrypto. Prezydent jednak się wówczas nie pojawił, a wspomniana koszulka miała zostać niedawno znaleziona podczas przeszukania domu Artura Chodzińskiego.

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Szymon Jadczak i Michał Fuja (autorzy materiału) przekonują, że wysłali pytania w tej sprawie do Tomasza Sakiewicza, jednak ten postanowił je zignorować.

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