Wróci obowiązkowa służba wojskowa? Przemysław Czarnek ujawnił plany PiS

Przemysław Czarnek opowiedział się za wprowadzeniem obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn. Proponuje on "formę szwajcarską" (pół roku rozłożone na kilka lat w czasie wakacji) lub krótsze warianty, argumentując to potrzebą obrony kraju i bezpieczeństwa obywateli w obliczu obecnych zagrożeń.

Polityk zapowiedział, że kwestia obowiązkowego przeszkolenia wojskowego będzie priorytetem Prawa i Sprawiedliwości i jedną z pierwszych propozycji przedstawionych Sejmowi, jeśli partia powróci do władzy po przyszłorocznych wyborach.

Czarnek skrytykował doniesienia medialne łączące Tomasza Sakiewicza z aferą Zondacrypto, nazywając je "sfałszowanymi bzdurami" i zarzucając premierowi Donaldowi Tuskowi posługiwanie się nimi, a Romanowi Giertychowi ich autorstwo.

Podczas rozmowy w programie "Graffiti", Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości wyraził opinię, że "przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn powinno mieć miejsce". Była to odpowiedź na pytanie dotyczące ewentualnego "wzięcia Polaków w kamasze". Polityk doprecyzował, że proponowane szkolenie mogłoby przyjąć "formę szwajcarską, czyli pół roku rozkładane na kilka lat w czasie wakacji". Dodał, że rozważane jest również "krótsze przeszkolenie" i podkreślił konieczność podjęcia działań w celu przygotowania dorosłych mężczyzn do obrony kraju.

- Bez wątpienia w tych trudnych czasach należy pomyśleć o tym, jak szkolić dorosłych mężczyzn, żeby potrafili się bronić i bronić swojej ojczyzny – stwierdził. Zapowiedział, że PiS "ma takie rozwiązania i będzie je również prezentować".

Poseł zaznaczył, że jeśli PiS powróci do władzy po nadchodzących wyborach, kwestia ta będzie "bezwzględnie" jedną z priorytetowych dla nowego rządu. W jego ocenie, "to będzie jedna z pierwszych rzeczy, która będzie dyskutowana i która będzie przedstawiona Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej". Argumentował, że "uważam bezwzględnie, że w tej sytuacji dla bezpieczeństwa społeczeństwa, dla bezpieczeństwa rodzin w Polsce, dla bezpieczeństwa poszczególnych miejscowości dorośli mężczyźni powinni wiedzieć, jak się bronić".

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Czarnek odniósł się także do zagrożeń geopolitycznych, wskazując na konieczność przygotowania polskich służb na ewentualną eskalację ze strony Rosji.

- Kibicuję absolutnie z całego serca, również jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, polskim służbom. Trzymam za nie kciuki. Modlę się, żeby stali na wysokości zadania. I chciałbym, żebyśmy wrócili do wielkiego rozwoju jednostek wojskowych na wschodzie Polski, między innymi w Sobieszynie, jednostek przeciwlotniczych – powiedział.

Komentarz do afery Zondacrypto

Przemysław Czarnek skomentował doniesienia medialne, w tym Wirtualnej Polski i TVN24, które wskazywały Tomasza Sakiewicza, szefa Telewizji Republika, jako "pana X". O "panu X" mówił premier Donald Tusk podczas posiedzenia Sejmu, cytując fragmenty przesłuchania w ramach śledztwa dotyczącego afery Zondacrypto. Tusk 4 września z sejmowej mównicy przytoczył fragment zeznań, w których

- "Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie" - ocenił.

Zapytany, czy medialne ustalenia dotyczące tożsamości "pana X" go szokują.

- Proszę państwa, szokuje mnie to, że rząd, który niszczy Polskę, zastawia się czymś, co jest sfałszowane w moim przekonaniu bezwzględnie - stwierdził.

Według Czarnka, premier Tusk odczytał w Sejmie "bzdury, które są napisane przez geniuszy pokroju Giertycha, bo tylko geniusz pokroju Giertycha mógłby coś takiego wymyśleć". Warto przypomnieć, że Roman Giertych reprezentuje Przemysława Krala, wobec którego postawiono zarzuty w związku ze sprawą Zondacrypto.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Przemysław Czarnek:

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