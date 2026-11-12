Niemal połowa badanych wyraża potrzebę pojawienia się nowej partii lub siły politycznej, która stanowiłaby alternatywę dla obecnych ugrupowań.

Największe poparcie dla powstania nowej partii odnotowuje się wśród osób młodych, w szczególności w grupach wiekowych 18-24 lata i 25-29 lat.

Pomimo silnego poparcia, 32% ankietowanych wyraża sprzeciw wobec takiej inicjatywy, a co czwarty Polak nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie.

Polityczny krajobraz w Polsce może wkrótce czekać trzęsienie ziemi, jeśli wierzyć nastrojom społecznym. Z badania przeprowadzonego przez Opinia24 dla RMF FM wynika, że aż 44 proc. ankietowanych chciałoby, aby na scenie pojawiła się nowa partia lub siła polityczna.

Zwolennicy zmian dzielą się po połowie: 22 proc. badanych jest „zdecydowanie” za nową inicjatywą, a drugie tyle „raczej” popiera taki pomysł. Oznacza to, że blisko połowa obywateli widzi potrzebę odświeżenia krajowej polityki i szuka oferty innej niż te, które proponują nam obecne ugrupowania.

Zupełnie inne zdanie ma 32 proc. respondentów, którzy nie chcą zmian w partyjnym układzie sił. W tej grupie 15 proc. mówi pomysłowi „zdecydowanie nie”, a 17 proc. „raczej nie”. Co ciekawe, co czwarty Polak wciąż nie ma sprecyzowanego zdania w tej kwestii, co może świadczyć o sporym dystansie do obecnych wydarzeń w kraju.

Młodzi chcą rewolucji, seniorzy wolą to, co znane

Gdy przyjrzymy się wynikom sondażu bliżej, widać wyraźny podział pokoleniowy. To młodzi Polacy są najbardziej spragnieni politycznej nowości. W grupie wiekowej od 25 do 29 lat zapotrzebowanie na nową siłę jest gigantyczne – deklaruje je aż 65 proc. badanych. Niewiele mniejszy entuzjazm panuje wśród najmłodszych wyborców w wieku 18-24 lata, gdzie powstanie nowej partii popiera 59 proc. ankietowanych.

Na drugim biegunie znajdują się osoby powyżej 60. roku życia. Seniorzy okazują się najbardziej przywiązani do obecnego stanu rzeczy. W tej grupie sprzeciw wobec nowych tworów politycznych zadeklarowało 45 proc. osób, podczas gdy zwolenników zmian jest tam jedynie 32 proc.

Jak podkreślono w opracowaniu badania dla RMF FM, tak wysokie poparcie dla nowych inicjatyw wśród młodych pokazuje, że to właśnie oni najbardziej liczą na ugrupowanie, które mogłoby zaoferować im zupełnie nową jakość i alternatywę wobec obecnej klasy politycznej.

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