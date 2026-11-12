Polacy mają dość znanych twarzy? Prawie połowa chce nowej siły, młodzi marzą o rewolucji!

PAP
PAP
Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-11-12 7:44

Czy polska scena polityczna potrzebuje gruntownego przewietrzenia? Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń - niemal co drugi Polak chciałby pojawienia się zupełnie nowej partii, która stałaby się realną alternatywą dla obecnych graczy. Najmocniej za wielkimi zmianami opowiadają się ludzie młodzi, którzy mają już dość wybierania między tymi samymi szyldami.

Sala obrad Sejmu wypełniona posłami podczas przemówienia. O sondażu wyborczym przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Niemal połowa badanych wyraża potrzebę pojawienia się nowej partii lub siły politycznej, która stanowiłaby alternatywę dla obecnych ugrupowań.
  • Największe poparcie dla powstania nowej partii odnotowuje się wśród osób młodych, w szczególności w grupach wiekowych 18-24 lata i 25-29 lat.
  • Pomimo silnego poparcia, 32% ankietowanych wyraża sprzeciw wobec takiej inicjatywy, a co czwarty Polak nie ma jednoznacznego zdania w tej sprawie.

Polityczny krajobraz w Polsce może wkrótce czekać trzęsienie ziemi, jeśli wierzyć nastrojom społecznym. Z badania przeprowadzonego przez Opinia24 dla RMF FM wynika, że aż 44 proc. ankietowanych chciałoby, aby na scenie pojawiła się nowa partia lub siła polityczna.

Zwolennicy zmian dzielą się po połowie: 22 proc. badanych jest „zdecydowanie” za nową inicjatywą, a drugie tyle „raczej” popiera taki pomysł. Oznacza to, że blisko połowa obywateli widzi potrzebę odświeżenia krajowej polityki i szuka oferty innej niż te, które proponują nam obecne ugrupowania.

Zupełnie inne zdanie ma 32 proc. respondentów, którzy nie chcą zmian w partyjnym układzie sił. W tej grupie 15 proc. mówi pomysłowi „zdecydowanie nie”, a 17 proc. „raczej nie”. Co ciekawe, co czwarty Polak wciąż nie ma sprecyzowanego zdania w tej kwestii, co może świadczyć o sporym dystansie do obecnych wydarzeń w kraju.

Młodzi chcą rewolucji, seniorzy wolą to, co znane

Gdy przyjrzymy się wynikom sondażu bliżej, widać wyraźny podział pokoleniowy. To młodzi Polacy są najbardziej spragnieni politycznej nowości. W grupie wiekowej od 25 do 29 lat zapotrzebowanie na nową siłę jest gigantyczne – deklaruje je aż 65 proc. badanych. Niewiele mniejszy entuzjazm panuje wśród najmłodszych wyborców w wieku 18-24 lata, gdzie powstanie nowej partii popiera 59 proc. ankietowanych.

Na drugim biegunie znajdują się osoby powyżej 60. roku życia. Seniorzy okazują się najbardziej przywiązani do obecnego stanu rzeczy. W tej grupie sprzeciw wobec nowych tworów politycznych zadeklarowało 45 proc. osób, podczas gdy zwolenników zmian jest tam jedynie 32 proc.

Jak podkreślono w opracowaniu badania dla RMF FM, tak wysokie poparcie dla nowych inicjatyw wśród młodych pokazuje, że to właśnie oni najbardziej liczą na ugrupowanie, które mogłoby zaoferować im zupełnie nową jakość i alternatywę wobec obecnej klasy politycznej.

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