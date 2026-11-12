Nawrocki na czele Marszu Niepodległości. Winnicki nie ma wątpliwości, co chce osiągnąć

Winnicki o Marszu Niepodległości. „Prezydent na czele”

Robert Winnicki, który przed laty współtworzył Marsz Niepodległości, nie krył zadowolenia z tego, jak rozwinęło się wydarzenie. W rozmowie w „Porannym Ringu” przypomniał, że pierwsza manifestacja w 2010 roku była przede wszystkim inicjatywą środowisk narodowych. Dziś, jego zdaniem, Marsz stał się wydarzeniem o znacznie szerszym znaczeniu społecznym. – Dzisiaj mamy instytucję tak naprawdę narodową w tym sensie nie tylko, że narodowcy to organizują, ale narodową w sensie narodu, bo przecież idą setki tysięcy Polaków i prezydent na czele, więc to się stało coś, co też jest niepowtarzalne w Europie – mówił Winnicki w „Porannym Ringu”.

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Były polityk podkreślił, że na przestrzeni lat zmienił się również charakter manifestacji. Dawniej Marszowi towarzyszyły blokady i napięcia, obecnie zaś uczestniczą w nim przedstawiciele różnych grup społecznych.

Marsz Niepodległości wyrazem poparcia dla Nawrockiego? Winnicki wskazuje na polityczny cel

Jednym z najważniejszych wątków rozmowy była obecność prezydenta Karola Nawrockiego na Marszu Niepodległości. Prowadzący zwrócił uwagę na pojawiające się opinie, że tegoroczna manifestacja mogła być w rzeczywistości wyrazem poparcia dla głowy państwa. Winnicki wskazał, że prezydent zawdzięcza swoje zwycięstwo wyborcze poparciu różnych środowisk prawicowych. Jego zdaniem Nawrocki stara się obecnie utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi tymi ugrupowaniami.

– No prezydent rzeczywiście wygrał zyskując poparcie tych wszystkich sił, które szły w tamtym Marszu Niepodległości. Czyli jakby prezydent stara się patronować czy przewodzić tej części Polaków, którzy głosują i na PiS, i na Konfederację, i na Koronę, i na Rozwój Plus, tak? To są te cztery segmenty, które dzisiaj tworzą tą prawą stronę – tłumaczył były lider Ruchu Narodowego.

W ocenie Winnickiego obecność prezydenta na Marszu Niepodległości wpisuje się więc w szerszą strategię polityczną. Nawrocki chce być postrzegany jako osoba zdolna do łączenia różnych środowisk prawicy, mimo istniejących między nimi różnic.

Co istotne, zdaniem byłego polityka taka postawa ma również wymiar czysto wyborczy. – I prezydent stara się rozmawiać, balansować pomiędzy nimi wszystkimi, też w dobrze pojętym interesie własnym, bo w 2030 ma przed sobą perspektywę reelekcji i musi znowu w drugiej turze uzyskać poparcie wszystkich tych sił – podkreślił Winnicki w „Porannym Ringu”.

Jedność prawicy tylko na jeden dzień? Winnicki nie pozostawia złudzeń

Choć Marsz Niepodległości zgromadził wielu Polaków pod biało-czerwonymi flagami, Robert Winnicki nie wierzy, że manifestacja może doprowadzić do trwałego zakończenia politycznych sporów. Były lider Ruchu Narodowego przyznał, że wydarzenie pozostaje przede wszystkim manifestacją środowisk prawicowych, choć uczestniczą w nim również osoby spoza tego obozu. – I to są te dwa czynniki, które jednoczą, ale oczywiście jest to Marsz przede wszystkim tych, którzy są bardziej na prawo, niż na lewo w rzeczywistości politycznej. Tu też nie ma się co oszukiwać. Ten Marsz, zwłaszcza w dobie obecnych rządów, też taki posmak opozycyjny – zauważył.

Winnicki nie spodziewa się jednak, aby patriotyczne emocje towarzyszące obchodom 11 listopada przełożyły się na trwałą zgodę na scenie politycznej. – Jedności żadnej nie było przed 11, po 11 nie będzie, ponieważ strukturalnie w demokracji panuje rywalizacja, a dzisiaj jesteśmy też pozamykani w bańkach w mediach społecznościowych, w Internecie – ocenił.

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