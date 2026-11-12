- Minister Marcin Kierwiński otrzymał na Facebooku groźby karalne skierowane do niego i jego rodziny, co doprowadziło do szybkiej identyfikacji i zatrzymania 41-letniego Michała O.
- Podczas zatrzymania okazało się, że Michał O. posiadał legalne pozwolenie na broń palną, a w jego domu zabezpieczono dwie sztuki broni i amunicję, które zostały mu odebrane w trybie administracyjnym.
- Michał O. usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych, przyznał się do winy (tłumacząc się nietrzeźwością), a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się i zbliżania do ministra, oraz planuje wystąpić o cofnięcie pozwolenia na broń.
Wszystko zaczęło się od skandalicznego wpisu, który na początku listopada trafił na prywatną skrzynkę oficjalnego profilu Marcina Kierwińskiego na Facebooku. Nadawca nie przebierał w słowach, wylewał potok wulgaryzmów i kierował groźby pod adresem polityka oraz jego najbliższych. Policjanci szybko ustalili, że za wiadomością stoi 41-letni Michał O. z okolic Złotoryi.
Mężczyzna został zatrzymany w miniony poniedziałek. Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że to on jest autorem gróźb. W jego telefonie znaleziono wspomniany wpis, który wcześniej trafił do ministra.
Miał w domu broń i amunicję
Podczas przeszukania mieszkania 41-latka wyszły na jaw nowe fakty. Jak poinformowała prokuratura, Michał O. posiadał pozwolenie na broń. W jego domu policjanci zabezpieczyli dwie sztuki broni palnej oraz amunicję. Ze względu na charakter stawianych mu zarzutów, broń została mu odebrana w trybie administracyjnym.
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Prokuratura Okręgowa w Legnicy poinformowała, że mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania gróźb karalnych. Marcin Kierwiński oficjalnie złożył wniosek o ściganie sprawcy, co w takich przypadkach jest niezbędne do kontynuowania procedury karnej.
Jak się tłumaczył?
Michał O. przyznał się do winy, ale jego tłumaczenia są zdumiewające. Mężczyzna stwierdził, że w chwili publikowania wpisu był nietrzeźwy i nie pamięta jego treści. Choć podkreślał, że ma inne poglądy polityczne niż szef MSWiA, zapewniał śledczych, że nigdy nie chciał zrobić krzywdy ministrowi ani jego dzieciom. 41-latek przeprosił ministra i jego rodzinę.
Prokurator Rejonowy w Złotoryi zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze. Michał O. został objęty dozorem policyjnym i otrzymał zakaz kontaktowania się z Marcinem Kierwińskim oraz jego bliskimi – zarówno bezpośrednio, jak i przez telefon czy internet. Nie może też zbliżać się do wspomnianych osób na odległość mniejszą niż 100 metrów.
Rzeczniczka prokuratury, Liliana Łukasiewicz, przekazała, że śledczy planują wystąpić z wnioskiem o cofnięcie 41-latkowi pozwolenia na broń. Zlecono również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Michałowi O. grozi teraz kara od miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności.