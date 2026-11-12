Mroczek oskarża Nawrockiego o chaos w TK. „Ponosi pełną odpowiedzialność”

Mroczek wskazuje winnego kryzysu w TK. „Pełną odpowiedzialność ponosi prezydent Nawrocki”

W czwartkowej rozmowie na antenie Radia ZET Czesław Mroczek nie pozostawił wątpliwości, kogo uważa za odpowiedzialnego za trwający konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji stwierdził, że gdyby nie działania prezydenta Karola Nawrockiego, obecnego sporu można byłoby uniknąć. – Nie byłoby żadnego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i za ten spór wokół Trybunału pełną odpowiedzialność ponosi prezydent Nawrocki, dlatego, że uniemożliwił de facto, wpływając w jakiejś mierze również na prezesa Święczkowskiego, wysyłając mu informację, że na przykład tak pan sędzia Berek nie jest sędzią, czyli jakby pozbawił już w ogóle możliwości decyzyjnej prezesa Święczkowskiego – powiedział Mroczek w audycji „Gość Radia ZET”.

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Zdaniem polityka Koalicji Obywatelskiej prezydent nie tylko opowiedział się po jednej ze stron sporu, ale swoimi działaniami wpłynął również na decyzje podejmowane przez Bogdana Święczkowskiego. Mroczek przekonywał, że źródłem obecnego konfliktu jest niedopuszczanie do orzekania sędziów, którzy – w ocenie przedstawicieli rządu – zostali wybrani zgodnie z prawem. – Mówię o tym, że nie byłoby żadnego problemu, gdyby sędziowie legalnie wybrani mogli orzekać – podkreślił.

Święczkowski zapowiada powrót do Trybunału. Czy pomoże mu policja?

Podczas rozmowy pojawił się również temat zapowiedzi Bogdana Święczkowskiego, który utrzymuje, że pozostaje prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski powołuje się na postanowienie Sądu Najwyższego i zapowiada bardziej zdecydowane działania zmierzające do odzyskania dostępu do gmachu TK. Nie wyklucza także wezwania komornika oraz zwrócenia się do odpowiednich służb i instytucji państwowych.

Prowadzący zapytał Mroczka, czy policja wykona postanowienie Sądu Najwyższego i pomoże Święczkowskiemu wejść do Trybunału. Wiceminister zakwestionował jednak kompetencje Sądu Najwyższego do wydania takiego rozstrzygnięcia. – Sąd Najwyższy nie ma żadnej kompetencji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To wynika wprost z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i w związku z tym to orzeczenie, które wydała pani sędzia z Izby Odpowiedzialności zawodowej nie jest tak naprawdę wiążące w ogóle, to jest wydała rozstrzygnięcie bez posiadanych kompetencji – stwierdził.

Kto zdecyduje, czy Święczkowski wejdzie do TK? Mroczek wskazuje konkretną osobę

Dziennikarz Radia ZET dopytywał również, czy policja będzie blokowała Bogdanowi Święczkowskiemu dostęp do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Mroczek nie zadeklarował wprost, że funkcjonariusze podejmą takie działania. Wyjaśnił natomiast, kto jego zdaniem jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących dostępu do gmachu. – Jeżeli chodzi o wejście o decydowanie o tym, kto jest uprawniony, a kto nie, jeżeli chodzi o wejście do Trybunału, to o tym decydują zarządzający Trybunałem Konstytucyjnym sędziowie – odpowiedział.

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Na pytanie, kto obecnie podejmuje takie decyzje, wskazał sędzię Korwin-Piotrowską.– Dzisiaj decyduje o tym wykonująca obowiązki prezesa, to pani sędzia Korwin-Piotrowska – powiedział. Prowadzący chciał również wiedzieć, czy w sytuacji, gdyby sędzia zwróciła się do policji o pomoc w niedopuszczeniu Święczkowskiego do budynku, funkcjonariusze zastosowaliby się do takiej prośby. – Tak, jak powiedziałem, jeżeli chodzi o to, kto jest uprawniony do wejścia do Trybunału, decydują o tym sędziowie – powtórzył Mroczek.

Tusk i Nawrocki usiądą do rozmów? Mroczek komentuje zaproszenie do Sopotu

W audycji „Gość Radia ZET” poruszono także kwestię ewentualnego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu zaprosił prezydenta do swojego domu w Sopocie, co spotkało się z krytyczną reakcją otoczenia głowy państwa. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker ocenił, że zaproszenie jest politycznym teatrem i działaniem obliczonym na efekt wizerunkowy.

Mroczek nie zgodził się z takim podejściem. Jego zdaniem najważniejsze jest ustalenie, czy do spotkania rzeczywiście dojdzie. – Ale tu pan minister Szefernaker ucieka od odpowiedzi na konkretne pytanie, to znaczy czy prezydent spotka się z premierem. No i ucieka w jakieś takie historyjki drobne – stwierdził. Wiceminister przypomniał również, że premier i prezydent uczestniczyli wspólnie w uroczystościach upamiętniających ofiary tragedii w Krakowie. W jego ocenie pokazuje to, że współpraca między najważniejszymi osobami w państwie jest możliwa mimo politycznych różnic.

Galeria poniżej: Tytuł galerii: Najważniejsi politycy zjechali do prezydenta na rozmowy o Trybunale Konstytucyjnym

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania