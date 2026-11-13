Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnia, co usłyszał od Pete'a Hegsetha

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-11-13 5:30

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) w środę nad ranem wrócił z Waszyngtonu, gdzie rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, Petem Hegsethem (46 l.). - Amerykański sekretarz wojny powiedział, że Polska nie jest już tylko modelowym sojusznikiem USA. Jesteśmy wzorem dla innych sojuszników w NATO – opowiada w rozmowie z "Super Expressem" Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pete Hegseth i Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiają przy stoliku w otoczeniu flag USA i Polski. Więcej na SE Polityka.
Autor: Wojciech Olkusnik/ East News

Minister obrony narodowej wrócił z amerykańskiej stolicy z dobrymi wiadomościami w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. - To była jedna z moich najważniejszych wizyt w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy w Pentagonie były przełomowe – informuje nas wicepremier. - Polska nie jest już tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Jest ich strategicznym partnerem. Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth powiedział, że jesteśmy wzorem dla innych sojuszników w NATO, a także budujemy jedną z najpotężniejszych armii w Europie – dodaje Władysław Kosiniak-Kamysz.

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A co z bazą? - Usłyszałem od sekretarza Hegsetha, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Odczytujemy to jako zielone światło z Pentagonu. Ostatnie słowo należy oczywiście do Białego Domu i padnie na początku grudnia – mówi szef MON.

Podczas wizyty ministrowie podpisali ponadto deklarację intencji o współpracy zbrojeniowej. Jej celem jest zwiększenie skali i przyspieszenie współpracy firm zbrojeniowych. – Chcemy, żeby polsko-amerykańskie firmy, które produkują amerykański sprzęt, mogły korzystać z europejskich pieniędzy. Takie stanowisko przedstawię w przyszły wtorek ministrom obrony krajów UE – zaznacza w rozmowie z nami Władysław Kosiniak-Kamysz.

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