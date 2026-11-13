Karol Nawrocki liderem prawicy? Piotr Semka nie ma wątpliwości. „Jest to patron tej części społeczeństwa, która nie jest zadowolona z Donalda Tuska”

Karol Nawrocki jest postrzegany przez Piotra Semkę jako patron i symbol dla części społeczeństwa niezadowolonej z obecnych rządów Donalda Tuska.

Ze względu na głębokie podziały i słabości innych liderów prawicy, sytuacja polityczna niejako wymusza na Nawrockim przyjęcie roli nieformalnego lidera tej części sceny politycznej.

Udział Nawrockiego w Marszu Niepodległości i entuzjastyczne przyjęcie, jakie tam zyskał, podkreśliły jego potencjał jako postaci zdolnej do łączenia różnych środowisk opozycyjnych i niezadowolonych z rządu.

Nawrocki patronem przeciwników Tuska? Semka wskazuje na nową rolę prezydenta

Udział Karola Nawrockiego w tegorocznym Marszu Niepodległości stał się punktem wyjścia do dyskusji o jego rosnącej roli na polskiej scenie politycznej. W programie „Poranny ring” Jan Wróbel zapytał Piotra Semkę, czego właściwie liderem stał się obecny prezydent. Czy reprezentuje szerokie środowisko prawicowe i centroprawicowe, a także obywateli rozczarowanych obecną władzą, czy też jego wpływy ograniczają się przede wszystkim do sympatyków PiS? Odpowiedź publicysty była jednoznaczna.

– Nie, no jest to patron tej części społeczeństwa, która nie jest zadowolona z Donalda Tuska – stwierdził Piotr Semka w „Porannym ringu”.

Publicysta odniósł się również do pojawiających się zarzutów, że prezydent, identyfikując się z określoną częścią społeczeństwa, zamiast łączyć Polaków, pogłębia polityczne podziały.

– No i oczywiście zaczyna się natychmiast, a dzieli, a nie łączy. No przepraszam, ja dokładnie pamiętam. Jak w takiej roli występował pan prezydent Aleksander Kwaśniewski w latach 1997-2001 – przypomniał.

W ocenie Semki podobna sytuacja miała więc miejsce również w przeszłości, kiedy prezydentem był polityk wywodzący się z lewicy.

Semka: Sytuacja spycha Nawrockiego w kierunku nieformalnego lidera prawicy

Zdaniem publicysty pozycja Karola Nawrockiego jest szczególna, ponieważ prawica pozostaje podzielona, a jej poszczególni liderzy mają odmienne polityczne interesy. Semka zwrócił uwagę, że choć po prawej stronie sceny politycznej pojawiają się pomysły, aby prezydent patronował wspólnej liście wyborczej, takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć jego polityczną rolę.

– Po prawej stronie jest taka legenda, że prezydent powinien być patronem jakiejś listy – zauważył.

Następnie wskazał, że obecna sytuacja polityczna niejako wymusza na Nawrockim przyjęcie roli wykraczającej poza tradycyjne obowiązki głowy państwa.

– On jest w niełatwej sytuacji, bo sytuacja go spycha w kierunku takiego nieformalnego lidera prawicy – ocenił Semka.

W jego opinii nie wynika to wyłącznie z osobistych ambicji prezydenta, ale również z kondycji ugrupowań i polityków reprezentujących prawą stronę sceny politycznej.

Podzielona prawica. Semka wskazuje na problemy jej liderów

W trakcie rozmowy publicysta zwrócił uwagę na rozdrobnienie polityczne środowisk prawicowych. Jego zdaniem żaden z najważniejszych polityków tej części sceny politycznej nie jest obecnie wolny od problemów.

– To wynika też z tego, że prawica jest obecnie podzielona na cztery segmenty – stwierdził Semka.

W dalszej części wypowiedzi publicysta wskazywał na słabnącą, jego zdaniem, pozycję Jarosława Kaczyńskiego, nieprzewidywalność Sławomira Mentzena oraz polityczne trudności Mateusza Morawieckiego. Wspomniał również o nieprzewidywalności Grzegorza Brauna. Właśnie w tym kontekście Semka przedstawił obrazowe porównanie, które miało pokazać, dlaczego Karol Nawrocki może budzić zainteresowanie wyborców różnych środowisk prawicowych.

– To jest trochę tak jak masz cztery samochody. W jednym nie podoba ci się kolor, w drugim skrzynka biegów, w trzecim słabe osiągi, a czwarty jest w ogóle elektryczny – mówił publicysta.

Następnie porównał pojawienie się Nawrockiego do wjazdu potężnego amerykańskiego SUV-a, który przyciąga uwagę na tle pozostałych samochodów.

Marsz Niepodległości pokazał szczególną pozycję Nawrockiego?

Ważnym elementem dyskusji był również udział prezydenta w obchodach Święta Niepodległości. Karol Nawrocki pojawił się na Marszu Niepodległości, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem części uczestników. W rozmowie zwrócono uwagę, że prezydent dobrze odnajduje się w bezpośrednich kontaktach z uczestnikami tego rodzaju wydarzeń. Jego obecność na marszu stała się także okazją do postawienia pytania, czy Nawrocki może być postacią łączącą różne środowiska niezadowolone z rządów Donalda Tuska.

W naszej galerii zobaczysz Karola Nawrockiego na Marszu Niepodległości:

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