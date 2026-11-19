Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w czwartek, 19 listopada, w chińskim Shenzhen podczas szczytu APEC. Amerykański prezydent na powitanie nazwał Putina swoim przyjacielem.

Ich rozmowa trwała około 40 minut, jednak po jej zakończeniu nie ujawniono żadnych szczegółów ani wspólnego stanowiska. Trump wyrażał nadzieję na "wiele wspaniałych rzeczy" dzięki ich relacjom.

Na czwartek zaplanowano także trójstronne spotkanie Trumpa, Putina i Xi Jinpinga, które ma dotyczyć globalnego bezpieczeństwa, wojny w Ukrainie oraz kontroli zbrojeń jądrowych.

Trump spotkał się z Putinem. „Jest moim przyjacielem”

Donald Trump i Władimir Putin spotkali się w czwartek, 19 listopada, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji rozpoczęła się około godz. 5.20 czasu polskiego. Już podczas powitania amerykański przywódca zaskoczył obecnych słowami skierowanymi do Putina.

– Kim on jest? Jest moim przyjacielem – powiedział Trump, wskazując na rosyjskiego prezydenta.

Amerykański przywódca nie krył zadowolenia z możliwości ponownego spotkania. Przekonywał, że jego wieloletnie relacje z Putinem mogą pomóc w osiągnięciu porozumienia.

– Z radością zapatruje się na nasze spotkanie. Od lat utrzymujemy świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie – mówił Trump, cytowany przez RMF24.

Putin odpowiedział kilkoma słowami, których nie udało się wyraźnie usłyszeć.

Jak podała agencja AP, spotkanie trwało około 40 minut. Po zakończeniu rozmów przywódcy nie przedstawili wspólnego stanowiska ani szczegółów ewentualnych ustaleń.

Rozmowy Trumpa i Putina w Chinach. Kto uczestniczył w spotkaniu?

Spotkanie odbyło się w formule pull-aside, czyli krótkich rozmów organizowanych przy okazji większego wydarzenia dyplomatycznego.

Trumpowi towarzyszyli między innymi sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz skarbu Scott Bessent.

Po stronie rosyjskiej znaleźli się minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, minister finansów Anton Siłuanow, doradca prezydenta Jurij Uszakow oraz Kiriłł Dmitrijew, specjalny przedstawiciel Putina.

Było to pierwsze osobne spotkanie Trumpa i Putina od rozmów na Alasce w 2025 roku, które nie doprowadziły do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kreml jeszcze przed czwartkowym spotkaniem zapowiadał, że nie będą to pełnowymiarowe negocjacje dwustronne. Nie ujawniono szczegółowej agendy rozmów.

Trump obiecał ws. Ukrainy. Nie chce decydować ponad głowami Ukraińców

Spotkanie prezydentów USA i Rosji odbyło się w czasie kolejnych prób wypracowania porozumienia pokojowego dotyczącego Ukrainy.

Jeszcze przed rozmową z Putinem Trump udzielił wywiadu telewizji Fox News. Zapewniał, że nie zamierza podejmować decyzji dotyczących przyszłości Ukrainy bez udziału jej przedstawicieli.

Kwestia ta nabiera znaczenia w związku z zaplanowanym na czwartek trójstronnym szczytem przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Ukraina nie uczestniczy w tym spotkaniu.

Według agencji AP doradca Putina Jurij Uszakow zapowiadał, że wojna w Ukrainie może znaleźć się wśród tematów rozmów. Amerykański prezydent chce również rozmawiać o konflikcie w Iranie oraz ograniczaniu arsenałów jądrowych.

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Nie wiadomo jednak, czy po czterdziestominutowym spotkaniu Trumpa i Putina pojawiły się jakiekolwiek nowe propozycje dotyczące zakończenia wojny.

Trump, Putin i Xi Jinping. Historyczne spotkanie w Shenzhen

Czwartkowe rozmowy odbywają się podczas szczytu APEC w Shenzhen, na który przyjechali przywódcy największych światowych gospodarek.

Na 19 listopada zaplanowano pierwsze formalne trójstronne spotkanie Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga. Rozmowy mają rozpocząć się około godz. 7.30 czasu polskiego.

Przywódcy USA, Rosji i Chin mają poruszyć kwestie globalnego bezpieczeństwa, wojny w Ukrainie, konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz kontroli zbrojeń jądrowych.

Szczególne znaczenie ma ostatni temat. W lutym 2026 roku wygasł traktat New START, ograniczający strategiczne arsenały nuklearne Stanów Zjednoczonych i Rosji. Trump opowiada się za wypracowaniem nowego porozumienia, które obejmowałoby również Chiny.

Eksperci studzą jednak oczekiwania dotyczące szybkiego przełomu. Interesy trzech państw pozostają rozbieżne, a samo spotkanie nie gwarantuje osiągnięcia porozumienia.

Dodatkowe pytania budzi przyszłość Ukrainy i rola Europy w negocjacjach. Ewentualne ustalenia mocarstw mogą mieć bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa państw europejskich, w tym Polski.

Czwartkowy szczyt będzie więc ważnym sprawdzianem zapowiedzi Trumpa dotyczących zakończenia wojny i ograniczenia napięć między światowymi potęgami.

Poniżej galeria zdjęć: Putin i Trump

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