Niezwykła inicjatywa Marty Nawrockiej. Polska gospodarzem szczytu pierwszych dam, gościem Melania Trump

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-15 14:38

Polska stanie się jesienią miejscem międzynarodowego spotkania pierwszych dam, poświęconego kluczowej kwestii bezpieczeństwa dzieci w sieci. Inicjatywa ta, zapowiedziana przez polską pierwszą damę Martę Nawrocką, ma zgromadzić małżonki prezydentów z Europy, a także pierwszą damę Stanów Zjednoczonych, Melanię Trump, która była inspiracją dla tego przedsięwzięcia.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w niebieskiej sukni. O szczycie poświęconym dzieciom w sieci przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Polska będzie gospodarzem międzynarodowego spotkania pierwszych dam jesienią. Wydarzenie ma zgromadzić małżonki prezydentów z Europy.
  • Głównym tematem obrad będzie bezpieczeństwo dzieci w sieci. Dyskusje obejmą zarówno zagrożenia (np. hejt), jak i pozytywne aspekty edukacyjne internetu.
  • Na spotkanie zaproszona zostanie Melania Trump, która była inspiracją dla tej inicjatywy. Polska pierwsza dama, Marta Nawrocka, uczestniczyła wcześniej w podobnych międzynarodowych wydarzeniach dotyczących tej samej problematyki.

Informację o planowanym wydarzeniu przekazała Marta Nawrocka, pierwsza dama Polski, podczas rozmowy z Bogdanem Rymanowskim. Spotkanie, które ma odbyć się jesienią, będzie platformą do dyskusji na temat wyzwań i możliwości związanych z obecnością dzieci w przestrzeni cyfrowej.

- Będą zaproszone panie prezydentowe tutaj z Europy. I też na pewno zaproszę panią Melanię Trump, gdyż ona zainspirowała właśnie te spotkania - zapowiedziała.

Głównym celem planowanego szczytu jest omówienie przyszłości oraz bezpieczeństwa dzieci w internecie. Pierwsza dama podkreśliła szeroki zakres tematyczny, który obejmie zarówno negatywne aspekty, jak i pozytywne możliwości.

- Będziemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie dzieci w sieci – wyjaśniła.

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Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie związane z hejtem i innymi zagrożeniami, na które dzieci mogą natknąć się w internecie. Równocześnie dyskusje mają objąć "pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać". Marta Nawrocka zaznaczyła również, że temat ten jest niezwykle ważny, a rodzice odgrywają kluczową rolę w edukacji i rozmowach z dziećmi na temat świadomego korzystania z sieci.

Kontekst międzynarodowy

Chęć zorganizowania podobnego wydarzenia w Polsce była wyrażana przez Martę Nawrocką już wcześniej, między innymi w lipcu. Inspiracją dla polskiej inicjatywy były wcześniejsze spotkania międzynarodowe dotyczące tej samej problematyki.

W lipcu, na zaproszenie tureckiej pierwszej damy Emine Erdogan, Marta Nawrocka uczestniczyła w spotkaniu małżonek prezydentów państw członkowskich NATO w Ankarze. Obrady odbywały się wówczas pod hasłem "Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń", co świadczy o rosnącym znaczeniu tego tematu na arenie międzynarodowej.

Dodatkowo, w marcu odbył się szczyt inicjatywy "Fostering the Future Together", zorganizowany w Waszyngtonie przez ówczesną pierwszą damę USA, Melanię Trump. Marta Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na to wydarzenie, co dało jej bezpośredni wgląd w zakres i potencjał takich międzynarodowych spotkań.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w najmodniejszych kreacjach:

Marta Nawrocka
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MELANIA TRUMP
MARTA NAWROCKA