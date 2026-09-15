Rosyjski odpowiednik uderza w Radosława Sikorskiego. Wysyła go do "ludzi w białych fartuchach"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-15 13:29

Aleksandr Gruszko jest wiceministrem spraw zagranicznych Rosji. Niedawne słowa szefa polskiej dyplomacji o obwodzie królewieckim mocno go rozsierdziły. Rosyjski polityk bezceremonialnie stwierdził, że słowa wypowiedziane przez Radosława Sikorskiego powinny się skończyć opinią, wystawioną przez... "ludzi w białych fartuchach".

Minister Radosław Sikorski przemawia do mikrofonu. O ataku rosyjskiego polityka przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Marek Kudelski/Super Express

Radosław Sikorski zasugerował podczas spotkania Jałtańskiej Strategii Europejskiej w Kijowie., że NATO powinno przeprowadzić ćwiczenia wojskowe w pobliżu obwodu królewieckiego. Jak tłumaczył, powinny one być wystarczająco agresywne, aby prezydent Rosji Władimir Putin nie był pewien, co zrobi sojusz, i w konsekwencji zmusił go do wycofania części wojsk z Ukrainy. – Putin wie lub zakłada, że NATO jest sojuszem pokojowym i nie wykorzystamy jego lokalnej słabości. I być może to błąd – przekonywał.

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Szef rosyjskiego MSZ Aleksandr Gruszko postanowił zareagować na te słowa polskiego wicepremiera. W poniedziałkowym wywiadzie dla agencji TASS zdecydowanie nie gryzł się on w język, atakując Sikorskiego. Jak bezkompromisowo ocenił: 

- Wezwanie polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do przeprowadzenia większych i bardziej agresywnych ćwiczeń NATO w pobliżu obwodu kaliningradzkiego Rosji powinno zostać pozostawione ocenie ludzi w białych fartuchach

Jego zdaniem Sikorski jako minister spraw zagranicznych Polski powinien "zrobić wszystko, co możliwe, aby wzmocnić bezpieczeństwo Polski, zamiast stwarzać zagrożenia dla kraju".

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To zdumiewające, że minister spraw zagranicznych składa oświadczenia, które podsycają napięcia i stwarzają zagrożenia dla samej Polski. Jest dosłownie opłacany za robienie wszystkiego, co możliwe, aby wzmocnić bezpieczeństwo swojego kraju – dodał Gruszko. 

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RADOSŁAW SIKORSKI