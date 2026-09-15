Wybory prezydenckie 2025 pod lupą prokuratury: Trwają zatrzymania i oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące domniemanych uchybień, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku.

W ramach śledztwa zatrzymano już 69 osób, a wobec niektórych z nich skierowano akty oskarżenia, przy czym materiał dowodowy jest wciąż analizowany.

Główne zarzuty stawiane członkom obwodowych komisji wyborczych obejmują nieumyślne niedopełnienie obowiązków, nierzetelne liczenie głosów, ustalanie wyników oraz sporządzanie protokołów, co miało wyrządzić szkodę interesowi publicznemu.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach ogłosiła, że prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) w trakcie ostatnich wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2025 roku. Dotychczas w związku ze sprawą zatrzymano 69 osób. Informacje na ten temat jako pierwszy przedstawił dziennik "Fakt".

- Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania - oświadczył prokurator Bartłomiej Świderski.

Podkreślił również, że proces gromadzenia dowodów jest w toku i nadal trwa.

Charakter zarzutów

W komunikacie opublikowanym przez prokuraturę sprecyzowano, że nieprawidłowości dotyczyły działań w "ustalonych obwodowych komisjach wyborczych". Jak wskazano, "osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku".

Podejrzewa się, że członkowie komisji w sposób nierzetelny zliczali głosy oddane przez obywateli, niedokładnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach oraz w sposób niewłaściwy sporządzili oficjalne protokoły z głosowania. Prokurator Świderski zaznaczył, że takie postępowanie wiąże się z "istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa".

Które komisje objęto śledztwem?

Zarzuty postawiono członkom obwodowych komisji wyborczych z wielu lokalizacji, w tym m.in. z: nr 4 w Stoczku (węgrowskim), nr 1 w Staninie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 4 w Bychawie, nr 1 w Magnuszewie, nr 13 w Radomiu, nr 80 w Lublinie, nr 2 w Łaskarzewie, nr 2 w Stoczku Łukowskim, nr 2 w Poturzynie i nr 9 w Łęcznej.

W odniesieniu do sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie. Dodatkowo, wobec trzech innych członków tej samej komisji, do Sądu Rejonowego w Węgrowie złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Osobom podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Sonda Na kogo zagłosowałabyś/zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich? Karol Nawrocki? Rafał Trzaskowski? Nie pójdę do wyborach gdy są tylko ci kandydaci. Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić.