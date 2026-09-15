Wybory prezydenckie 2025 pod lupą prokuratury: Trwają zatrzymania i oskarżenia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-09-15 13:35

Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące domniemanych nieprawidłowości, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. W ramach prowadzonych działań zatrzymano już 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Jak poinformował prokurator Bartłomiej Świderski, materiał dowodowy jest stale analizowany, a śledczy planują kolejne wezwania.

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Autor: AKPA
  • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące domniemanych uchybień, które miały miejsce podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku.
  • W ramach śledztwa zatrzymano już 69 osób, a wobec niektórych z nich skierowano akty oskarżenia, przy czym materiał dowodowy jest wciąż analizowany.
  • Główne zarzuty stawiane członkom obwodowych komisji wyborczych obejmują nieumyślne niedopełnienie obowiązków, nierzetelne liczenie głosów, ustalanie wyników oraz sporządzanie protokołów, co miało wyrządzić szkodę interesowi publicznemu.

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach ogłosiła, że prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) w trakcie ostatnich wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w 2025 roku. Dotychczas w związku ze sprawą zatrzymano 69 osób. Informacje na ten temat jako pierwszy przedstawił dziennik "Fakt".

- Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania - oświadczył prokurator Bartłomiej Świderski.

Podkreślił również, że proces gromadzenia dowodów jest w toku i nadal trwa.

Charakter zarzutów

W komunikacie opublikowanym przez prokuraturę sprecyzowano, że nieprawidłowości dotyczyły działań w "ustalonych obwodowych komisjach wyborczych". Jak wskazano, "osoby pełniące w nich funkcje przewodniczących oraz ich zastępcy, a także członkowie tych komisji, będąc z tego tytułu funkcjonariuszami publicznymi zobowiązanymi do przeprowadzenia głosowania i czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego, nieumyślnie nie dopełnili tego obowiązku".

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Podejrzewa się, że członkowie komisji w sposób nierzetelny zliczali głosy oddane przez obywateli, niedokładnie ustalili wyniki wyborów w poszczególnych obwodach oraz w sposób niewłaściwy sporządzili oficjalne protokoły z głosowania. Prokurator Świderski zaznaczył, że takie postępowanie wiąże się z "istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa".

Które komisje objęto śledztwem?

Zarzuty postawiono członkom obwodowych komisji wyborczych z wielu lokalizacji, w tym m.in. z: nr 4 w Stoczku (węgrowskim), nr 1 w Staninie, nr 13 w Mińsku Mazowieckim, nr 4 w Bychawie, nr 1 w Magnuszewie, nr 13 w Radomiu, nr 80 w Lublinie, nr 2 w Łaskarzewie, nr 2 w Stoczku Łukowskim, nr 2 w Poturzynie i nr 9 w Łęcznej.

W odniesieniu do sześciu członków OKW nr 4 w Stoczku, akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Węgrowie. Dodatkowo, wobec trzech innych członków tej samej komisji, do Sądu Rejonowego w Węgrowie złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Osobom podejrzanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

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