Rosyjski wywiad planował na granicy z obwodem królewieckim "krwawą prowokację pod obcą flagą", której celem było obarczenie winą Ukrainy i zablokowanie wsparcia dla Kijowa.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził wzmożone działania na granicy i podjęcie nadzwyczajnych kroków w związku z zagrożeniem, choć odmówił podania szczegółów.

Polska, po sygnale od wywiadów partnerskich, natychmiast zareagowała, wysyłając dodatkowe siły służb oraz elitarne jednostki wojsk specjalnych wspierane przez drony.

Jak przyznał w rozmowie z Tomasz Siemoniak, w ostatnim czasie w rejonie przygranicznym podjęto nadzwyczajne kroki. Pytany o to, czy Rosjanie szykowali zamach na obiekt z dużą liczbą ludzi, minister uznał to za spekulacje i uciął temat słowami: – O szczegółach nic więcej nie można powiedzieć.

Z ustaleń wynika jednak, że rosyjskie służby, najprawdopodobniej GRU, przygotowywały niebezpieczną operację dywersyjną przypominającą prowokację gliwicką. Scenariusz zakładał symulowany atak przy granicy z obwodem królewieckim (lub po stronie rosyjskiej), w którym miało zginąć wiele osób. Celem było obarczenie winą Ukrainy i zablokowanie wsparcia dla Kijowa.

Po sygnale od wywiadów partnerskich i wykryciu ruchów rosyjskich oficerów specjalizujących się w dywersji, Warszawa zareagowała natychmiast. W województwie warmińsko-mazurskim pojawiły się dodatkowe siły Straży Granicznej, ABW oraz policjanci z bronią długą. Najważniejszym elementem odstraszania i gotowości do uderzenia wyprzedzającego było jednak skierowanie na miejsce elitarnych jednostek wojsk specjalnych, zespołów bojowych GROM, NIL i AGAT, wspieranych przez zaawansowane drony.

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