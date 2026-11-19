Impuls do działania w Polsce

Ta rewolucja dzieje się na naszych oczach. Sztuczna inteligencja zmienia świat w błyskawicznym tempie. Wkracza do kolejnych dziedzin życia, biznesu i przemysłu. Tymczasem Europa ma problem z dotrzymaniem kroku największym technologicznym potęgom.

Donald Tusk chce to zmienić. Premier poinformował, że już w styczniu zaprosi do Warszawy najważniejsze postaci europejskiego świata AI. Impulsem do działania był list otwarty podpisany przez 59 naukowców, ekspertów i przedstawicieli biznesu.

Tusk zaprasza światowych ekspertów do Warszawy

Szef rządu poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. Jak przekazał, otrzymał apel od czołowych przedstawicieli świata sztucznej inteligencji, którzy domagają się zdecydowanych działań na rzecz rozwoju europejskich technologii.

– Otrzymałem list od najważniejszych postaci świata sztucznej inteligencji – czołowych liderów rozwoju AI, naukowców i przedsiębiorców. Dlatego już w styczniu zapraszam ich do Warszawy – napisał Donald Tusk na platformie X.

Premier podkreślił, że Europa nie może dłużej zwlekać z podejmowaniem decyzji. – Rewolucja AI nie będzie czekać, aż Europa podejmie decyzje; czas działać – zaznaczył.

Podczas czwartkowego briefingu po spotkaniu w Berlinie Tusk zwracał uwagę, że zmiany związane ze sztuczną inteligencją nie są odległą perspektywą. Dzieją się już teraz, a ich tempo będzie coraz większe.

Europa przegrywa wyścig z USA i Chinami

Premier ostrzega, że rozwój sztucznej inteligencji może mieć również bardzo niebezpieczne konsekwencje. Chodzi nie tylko o miejsca pracy czy codzienne funkcjonowanie ludzi, ale także o bezpieczeństwo całych państw.

– Życie każdego człowieka może się zmienić w bardzo negatywny sposób, jeśli nie zapanujemy we właściwy sposób nad rozwojem sztucznej inteligencji – powiedział szef rządu.

Tusk zwrócił uwagę, że Europa pozostaje obecnie w tyle za Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Jego zdaniem pojedyncze państwa Unii Europejskiej nie będą w stanie skutecznie konkurować z takimi potęgami. Potrzebne jest wspólne działanie całej Wspólnoty.

Premier zaznaczył również, że trudno zakładać, iż Chiny i USA zgodzą się na globalne porozumienie ograniczające rozwój AI w niebezpiecznych kierunkach. Dlatego Europa musi jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo i własną konkurencyjność technologiczną.

Polska chce odegrać ważną rolę

Donald Tusk uważa, że Polska ma argumenty, by stać się ważnym miejscem na technologicznej mapie Europy. Wskazał na polskich naukowców, przedsiębiorców i menedżerów, którzy już dziś odgrywają znaczącą rolę w światowym rozwoju sztucznej inteligencji.

Wśród Polaków, którzy podpisali apel do europejskich przywódców, znaleźli się prezes InPostu Rafał Brzoska, profesor UW i dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS Piotr Sankowski oraz współzałożyciel i prezes ElevenLabs Mati Staniszewski. Premier liczy, że kilkudziesięciu sygnatariuszy listu przyjedzie w styczniu do Warszawy.

Dwa wielkie projekty dla europejskiej sztucznej inteligencji

Warszawski szczyt ma być czymś więcej niż kolejnym spotkaniem polityków i ekspertów. Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rozmowy mają koncentrować się na dwóch dużych projektach.

Pierwszy z nich to „EMBL dla AI”. Chodzi o stworzenie światowej klasy europejskiego ośrodka badawczego, który połączy naukowców, specjalistów, kapitał i ogromną moc obliczeniową. Jego zadaniem będzie rozwijanie własnych, europejskich modeli sztucznej inteligencji.

Drugi projekt nazwano „Airbus dla AI”. Ma polegać na stworzeniu ogólnoeuropejskiego konsorcjum rozwijającego sztuczną inteligencję wykorzystywaną w przemyśle i świecie fizycznym. Chodzi między innymi o technologie autonomiczne i rozwiązania, które mogą zmienić produkcję oraz funkcjonowanie fabryk.

59 ekspertów apeluje: Europa musi przyspieszyć

Jak już wspomniałem organizację szczytu poprzedził apel 59 naukowców, ekspertów i przedstawicieli europejskiego biznesu. Autorzy listu wskazali pięć najważniejszych zadań: uproszczenie przepisów, wsparcie europejskich firm technologicznych, zwiększenie inwestycji prywatnych i publicznych, rozwój czołowych ośrodków badawczych oraz przyjęcie wspólnej strategii konkurencyjności.

Podkreślili, że kluczowe decyzje powinny zapaść już podczas negocjacji budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034. Od tego może zależeć, czy Europa zachowa niezależność technologiczną i będzie w stanie konkurować z największymi światowymi graczami.

Donald Tusk zapowiedział, że będzie zachęcał pozostałych przywódców UE do poparcia warszawskiej inicjatywy. Jak podkreślił, celem nie jest przygotowanie kolejnych politycznych deklaracji, ale uruchomienie wspólnych działań, które wzmocnią pozycję Europy w wyścigu o przyszłość sztucznej inteligencji.

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