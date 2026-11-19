W Berlinie odbyło się kolejne spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli państw gotowych uczestniczyć w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. W rozmowach uczestniczył premier Donald Tusk, który po spotkaniu przekazał najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na froncie i kontaktów z amerykańską administracją. Jednym z ważniejszych punktów było połączenie z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Trump opowiedział o rozmowach z Putinem i Xi Jinpingiem

Donald Tusk poinformował, że amerykański prezydent przedstawił europejskim przywódcom relację ze swoich rozmów z przywódcami Rosji i Chin – Władimirem Putinem oraz Xi Jinpingiem.

– Mieliśmy połączenie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zrelacjonował nam swoje rozmowy z przywódcami Chin oraz Rosji, Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem – powiedział premier podczas konferencji w Berlinie.

Szef polskiego rządu przyznał, że wypowiedzi Trumpa dawały pewne powody do optymizmu. Nie oznacza to jednak, że można już mówić o przełomie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

– Jego słowa brzmiały dość optymistycznie. Nie ukrywam jednak, że słyszałem to dość często z ust prezydenta USA – zaznaczył Tusk.

Tusk nie wierzy w dobrą wolę Putina

Premier zwrócił uwagę, że Trump wciąż wierzy w możliwość porozumienia z rosyjskim przywódcą. Tusk nie podziela jednak takiego optymizmu. Jak podkreślił, dotychczasowe działania Rosji nie potwierdzają, że Putin rzeczywiście chce zakończyć wojnę.

– Jego wiara w dobrą wolę Władimira Putina jest chyba niezachwiana, chociaż na razie żadne fakty tego nie potwierdzają – ocenił szef polskiego rządu.

Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby, gdyby Rosja w końcu zdecydowała się na poważne rozmowy pokojowe. Na razie jednak nie widać wyraźnych sygnałów, które wskazywałyby na zmianę stanowiska Kremla.

Rosja może nie chcieć pokoju przed końcem zimy

Premier przekazał również, że europejscy przywódcy prezentowali w Berlinie spójne stanowisko w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy. W jego ocenie Putin stawia obecnie na eskalację działań wojennych, licząc na złamanie ukraińskiego oporu.

Tusk uważa, że Rosja może nie być zainteresowana rozpoczęciem poważnych negocjacji przed końcem zimy.

– Władimir Putin stawia na eskalację działań właśnie teraz, licząc, że Ukraina się złamie. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby Rosja usiadła do rozmów przed końcem zimy – powiedział premier.

Szef rządu odniósł się także do kwestii kolejnych sankcji na Rosję. Nie ujawnił szczegółów dotyczących ewentualnego nowego pakietu restrykcji, zaznaczył jednak, że europejskie państwa są przekonane o konieczności dalszego zaostrzania presji na Moskwę.

– Jesteśmy jednak przekonani, że należy je wzmacniać – podkreślił Tusk.

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