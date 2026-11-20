Parlamentarzyści wprowadzili nowe zasady finansowania instytucji państwowych na rok 2027, kończąc z dotychczasową praktyką, w której niektóre organy (określane jako "święte krowy") samodzielnie przygotowywały swoje projekty budżetowe bez możliwości ich modyfikacji przez rząd.

Wiele kluczowych instytucji, w tym Kancelaria Prezydenta (o 10,2 mln zł), Kancelaria Sejmu (o 16 mln zł), Senat (o 29,75 mln zł) oraz inne urzędy (NSA, NIK, SN, IPN), doświadczy znaczących cięć budżetowych. Głównym beneficjentem tych przesunięć ma być Trybunał Konstytucyjny, który otrzyma 75,45 mln zł z oszczędności, z czego duża część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia dla sędziów i personelu.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk ostrzegła, że drastyczne i jednoczesne cięcia w wielu strategicznych instytucjach mogą doprowadzić do ich paraliżu z powodu braku środków na bieżące funkcjonowanie.

Koniec z finansową samowolką instytucji określanych mianem „świętych krów”. Tak nazywa się organy państwowe, które dotychczas same przygotowywały swoje projekty budżetowe, a rząd nie miał prawa ich zmieniać. Teraz sytuacja się zmienia, bo do gry weszli parlamentarzyści. Podczas prac nad budżetem na 2027 rok posłowie zgłosili poprawki, które mocno uderzą po kieszeni najważniejszych urzędników w kraju.

Jak ustalił fakt, poważne cięcie ma dotknąć Kancelarię Prezydenta Karola Nawrockiego. Choć instytucja ta zawnioskowała o budżet w wysokości 359 mln zł, poprawka przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych zakłada zmniejszenie tej kwoty o 10 mln 200 tys. zł. To bolesny cios, zwłaszcza że już wcześniej przedstawiciele kancelarii przyznawali, iż w tym roku jej pracownicy nie otrzymali podwyżek, ponieważ zabrakło na to środków.

Miliony na pensje w Trybunale Konstytucyjnym

Gdzie trafią odebrane prezydentowi i innym urzędom pieniądze? Głównym beneficjentem ma być Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z planami posłów, łączna wartość oszczędności z kluczowej poprawki to 75 mln 450 tys. zł, a lwia część tych środków zostanie przesunięta właśnie na działalność TK.

Wydatki bieżące Trybunału mają wynieść 52 mln 505 tys. zł. Najwięcej pochłoną wypłaty dla sędziów i personelu. Na same wynagrodzenia zaplanowano 35 mln 685 tys. zł, z czego 11 mln 650 tys. zł ma trafić bezpośrednio do sędziów TK, a 24 mln zł do pozostałych pracowników. To jednak nie wszystko, bo w budżecie zarezerwowano też 2 mln 805 tys. zł na tzw. trzynastki.

Resort finansów ostrzega przed paraliżem

Planowane cięcia nie kończą się na prezydencie. Posłowie chcą zabrać 16 mln zł Kancelarii Sejmu, a budżet Senatu uszczuplić o 29 mln 750 tys. zł. Na liście do oszczędności znalazły się także inne ważne instytucje:

Naczelny Sąd Administracyjny (15,6 mln zł mniej),

Najwyższa Izba Kontroli (28,7 mln zł mniej),

Sąd Najwyższy (17,9 mln zł mniej),

Instytut Pamięci Narodowej (2 mln zł mniej).

Tak drastyczne ograniczanie środków budzi jednak niepokój w rządzie. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk, cytowana przez „Fakt”, ostrzegała przed skutkami tak licznych poprawek. Według resortu finansów, jednoczesne cięcia w wielu strategicznych miejscach mogą doprowadzić do paraliżu tych instytucji, którym po prostu zabraknie pieniędzy na bieżące funkcjonowanie.

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