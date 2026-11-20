Nocny alarm w Polsce. Gawkowski: Nie można wykluczyć celowego działania Rosji

Piątkowy poranek, 20 listopada, przyniósł niepokojące doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Zdarzenie miało związek z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, pytany w RMF FM, czy mogło dojść do przypadkowego naruszenia granicy, czy też była to celowa prowokacja, przyznał, że żadnego ze scenariuszy nie można na tym etapie wykluczyć.

– Ponownie trudno spekulować, jest po kilkudziesięciu minutach od sytuacji, ale wiemy co się wydarzyło poprzednio to znaczy jeżeli takie rakiety wlatują to wykluczenie tego że to jest intencjonalne nie jest możliwe. To znaczy Rosja może intencjonalnie też taką rakietę przesłać – powiedział wicepremier w RMF FM.

Polityk zaznaczył, że ostateczne ustalenia należą do wojska i odpowiednich służb. Nie chciał również przesądzać, czy obiekty, które znalazły się nad Polską, były rakietami, czy dronami.

Czy Putin testuje NATO? Wicepremier wskazuje na niebezpieczny scenariusz

Zdaniem Gawkowskiego trzeba brać pod uwagę, że Rosja może wykorzystywać podobne incydenty do sprawdzania gotowości obronnej Polski i reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wicepremier zwrócił uwagę, że rosyjskie zapewnienia o przypadkowym charakterze takich zdarzeń nie mogą zastępować ustaleń polskich służb.

– To znaczy wiem co powie Rosja że na pewno to nie było intencjonalne ale też polskie służby za każdym razem sprawdzają, weryfikują czy rakieta nie była skierowana w to miejsce w które miała uderzyć i czy nie miała mieć właśnie takiego kontekstu przestraszenia, wprowadzenia w panikę, po prostu testowania NATO i Polski to też trzeba mieć i brać pod uwagę z tyłu głowy – podkreślił Gawkowski.

To szczególnie niepokojący scenariusz. Gdyby potwierdzono, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było zamierzone, oznaczałoby to kolejną próbę wywarcia presji na państwo należące do NATO. Na razie jednak nie ma potwierdzenia, że taki był rzeczywisty cel zdarzenia.

„Sytuacja dla Polski będzie coraz bardziej niebezpieczna”. Mocne ostrzeżenie Gawkowskiego

Wicepremier nie pozostawił złudzeń co do zagrożeń związanych z trwającą wojną w Ukrainie. Jego zdaniem Polacy muszą liczyć się z tym, że podobne sytuacje mogą się powtarzać.

– Ale alerty kryzysowe zostały wysłane a my musimy wiedzieć że w tej sprawie już spokoju nie będzie to znaczy jeżeli ktokolwiek przypuszcza że do zakończenia konfliktu na Ukrainie wojny, którą Rosja wywołała będziemy mieli jakiś spokój i Rosja zmieni swój front że będzie tam rakiety wysyłała i nie będą one też w Polsce albo nie będą drony w Polsce bo podkreślam nie wiadomo do końca co się wydarzyło no to sytuacja dla Polski będzie coraz bardziej niebezpieczna – ostrzegł minister cyfryzacji.

Gawkowski poinformował, że pierwsze wiadomości o zdarzeniu zaczęły napływać po godzinie 6.40. Sam dowiedział się o sytuacji około godziny 6.48–6.50. Potwierdził również, że najważniejsze osoby w państwie otrzymują informacje poprzez specjalny system ostrzegania.

Wicepremier mówił także o pierwszych doniesieniach dotyczących dwóch miejsc, w których mogły spaść obiekty. Wymienił między innymi powiat biłgorajski. Zaznaczył jednak, że informacje o lokalizacjach i ewentualnych skutkach zdarzenia wymagają potwierdzenia.

Rosyjska dezinformacja kolejnym zagrożeniem. Służby postawione w stan alertu

Nocne wydarzenia spowodowały nie tylko uruchomienie procedur bezpieczeństwa, ale również zwiększenie gotowości instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie cyberprzestrzeni i przeciwdziałanie dezinformacji. Gawkowski ujawnił, że po otrzymaniu pierwszych komunikatów zdecydował o podniesieniu poziomu gotowości odpowiednich ośrodków.

– Ja podniosłem nasz stan alertu który ma monitorować cyber przestrzeń ma monitorować i przestrzeń informacyjną państwa po to żebyśmy wiedzieli czy to nie jest skorelowane na przykład z jakimś atakiem w sferze dezinformacji, że nie przyjdą zaraz informacje że to Ukraina do nas strzelała albo cokolwiek innego dlatego, że widzieliśmy już takie sytuacje, mamy specjalną procedurę kryzysową podnoszenia państwa w ten stan alertu też dezinformacyjnego po to żeby Polacy nie byli wprowadzani w błąd – wyjaśnił w RMF FM.

Minister cyfryzacji podkreślił, że rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji mogłoby zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę. Dlatego zaapelował o cierpliwość i oczekiwanie na oficjalne ustalenia.

Czy obiekty były rosyjskie? Gawkowski apeluje, by poczekać na wojsko

Wicepremier został również zapytany, czy istnieje pewność, że obiekty, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, pochodziły z Rosji. Przyznał, że jest to jego przypuszczenie, ale nie przedstawił go jako potwierdzonego faktu.

– Mówię o swoich przypuszczeniach, no nie wyobrażam sobie żeby było inaczej, przypuszczam, że to jest tak że Rosja kiedy atakuje dzieją się rzeczy dla Polski też bardzo trudne ale niech na te pytania wszystkie odpowiedzą służby i też wojsko jeżeli ma cały monitoring, jak te rakiety czy drony leciały i wtedy będziemy mieli pewność – zaznaczył.