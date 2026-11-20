Podczas Marszu Niepodległości na antenie TV Republika wyemitowano wypowiedź uczestnika, który oskarżył Donalda Tuska o zamordowanie Lecha Kaczyńskiego, a dziennikarka stacji nie skomentowała ani nie sprostowała tych słów.

W odpowiedzi na ten incydent, senator Adam Bodnar złożył oficjalną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Bodnar argumentuje, że emisja takich treści narusza ustawę o radiofonii i telewizji (zakaz propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz nawoływania do nienawiści i przemocy), a brak reakcji nadawcy może prowadzić do radykalizacji nastrojów społecznych.

Podczas tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie reporterka TV Republika zbierała opinie uczestników wydarzenia. W pewnym momencie przed mikrofonem stanął mężczyzna z Ratułowa, który nie gryzł się w język. Stwierdził, że nie chce pozwolić, aby Donald Tusk "okradał nam naszą Polskę", po czym przeszedł do uderzających zarzutów.

- Ja myślę, że Donald Tusk już nie ma wyjścia, on po prostu przekroczył wszelkie granice. On zamordował Lecha Kaczyńskiego, więc jest zdolny do wszystkiego - wypalił mężczyzna na wizji.

Dziennikarka stacji w żaden sposób nie skomentowała tych słów ani nie próbowała ich sprostować. Zamiast reakcji na oskarżenie o morderstwo, widzowie usłyszeli jedynie krótkie podziękowanie za rozmowę.

Bodnar interweniuje w KRRiT

Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a jako pierwsza nagranie nagłośniła Bianka Mikołajewska z TVP Info. Na reakcję polityczną nie trzeba było długo czekać. Jak ustalił portal Wirtualna Polska, a potwierdził newsroom Gazety.pl i "Gazety Wyborczej", Adam Bodnar złożył oficjalną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

W piśmie datowanym na 18 listopada senator podkreślił, że emisja takich treści narusza ustawę o radiofonii i telewizji. Chodzi o przepisy zakazujące propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz nawoływania do nienawiści i przemocy.

"KRRiT nie może uciekać od odpowiedzialności"

Zdaniem Adama Bodnara brak reakcji ze strony nadawcy na tak ciężkie oskarżenia jest szczególnie niepokojący. W opinii polityka bezpodstawne zarzuty kierowane pod adresem szefa rządu mogą prowadzić do radykalizacji nastrojów społecznych, a w konsekwencji nawet do aktów przemocy wobec osób publicznych.

- Uważam, że te wypowiedzi nie powinny być na antenie stacji, która musi przestrzegać reguł. Powinny spotkać się z reakcją prowadzących. To prowadzący biorą odpowiedzialność za wypowiedzi na antenie - przekazał Bodnar w rozmowie z Gazetą.pl.

Były rzecznik praw obywatelskich zaznaczył, że jego interwencja ma uświadomić KRRiT, iż organ ten posiada konkretne obowiązki i nie może unikać brania odpowiedzialności za to, co pojawia się w przestrzeni medialnej. Bodnar zaapelował o pilne zajęcie się sprawą i podjęcie stosownych kroków prawnych wobec TV Republika.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

20

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Następne pytanie