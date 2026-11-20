Grzegorz Braun ministrem? Schreiber usłyszał zaskakujące pytanie

Czy Grzegorz Braun mógłby znaleźć się w przyszłym rządzie tworzonym przez ugrupowania prawicowe? Taki scenariusz pojawił się podczas piątkowej rozmowy Łukasza Schreibera w Radiu ZET.

Prowadzący audycję przedstawił kilka możliwych stanowisk, które mógłby objąć lider Konfederacji Korony Polskiej. – Minister kultury, minister edukacji i obrony, a może szef dyplomacji. Kim może być Grzegorz Braun w rządzie połączonych sił prawicowych? – zapytał dziennikarz.

Schreiber nie wskazał żadnego resortu, którym mógłby kierować Braun. Zamiast tego podkreślił, że jego środowisko polityczne sprzeciwia się udziałowi lidera Korony w przyszłym gabinecie.

– Nie chcemy ani Donalda Tuska w rządzie i chcemy go odsunąć, ani nie chcemy wpuścić Grzegorza Brauna do rządu – zadeklarował polityk w Radiu ZET.

To jednoznaczne stanowisko pokazuje, że ugrupowanie związane z Mateuszem Morawieckim chce odsunąć obecnego premiera od władzy, ale jednocześnie nie zamierza popierać koalicji rządowej z udziałem Brauna.

Wspólna lista z Braunem, ale rząd bez niego? Schreiber nie wierzy w taki scenariusz

W rozmowie pojawił się również pomysł, zgodnie z którym ugrupowania prawicowe mogłyby wystartować w wyborach z jednej listy, a następnie stworzyć rząd bez Grzegorza Brauna i jego współpracowników. Schreiber nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia takie rozwiązanie.

– Znaczy, no to się na pewno nie wydarzy – odpowiedział. Dopytywany, czy nie wierzy politykom PiS przedstawiającym taki scenariusz, wyjaśnił: – No nie, no jeżeli z kimś się startuje na jednej liście, no to nie ma szans później, znaczy to w taki scenariusz już jakby no nie jestem w stanie uwierzyć.

W ocenie posła wspólny start wyborczy z Braunem oznaczałby polityczne zobowiązanie, od którego trudno byłoby się później odciąć. Dlatego jego środowisko nie zamierza uczestniczyć w takim porozumieniu.

Schreiber: Chcemy większości bez Grzegorza Brauna

Polityk podkreślił, że celem jego ugrupowania jest stworzenie po wyborach większości parlamentarnej, która nie będzie uzależniona od poparcia lidera Konfederacji Korony Polskiej.

– Właśnie dlatego Rozwój Plus chce dać szansę także panu prezydentowi, by móc po wyborach rozmawiać o stworzeniu większości, w której nie będzie Grzegorz Brauna – powiedział Schreiber w Radiu ZET.

Poseł przyznał jednocześnie, że rozumie emocje wyborców niezadowolonych z rządów Donalda Tuska. Zaznaczył jednak, że jego zdaniem politycy muszą myśleć nie tylko o odsunięciu obecnej koalicji od władzy, ale także o konsekwencjach przyszłych sojuszy.

Schreiber odrzucił również możliwość wspólnego startu do Sejmu z ugrupowaniem Brauna. Jak wynika z jego deklaracji, Rozwój Plus zamierza samodzielnie ubiegać się o mandaty.

Pakt senacki bez ludzi Morawieckiego? Padła deklaracja

Podczas rozmowy poruszono także kwestię ewentualnego paktu senackiego prawicy. Schreiber przekonywał, że jego środowisko jest gotowe ponieść polityczne koszty, aby potwierdzić swoją niezależność od ugrupowania Brauna.

– My zadeklarowaliśmy i powiedzieliśmy wczoraj, że aby dowieźć właśnie prawdziwości tych słów, no nie wejdziemy do paktu senackiego, czyli krótko mówiąc zrezygnujemy z miejsce w senacie – powiedział.

Prowadzący zwrócił uwagę, że taka decyzja może w praktyce ułatwić zdobycie mandatów kandydatom innych ugrupowań prawicowych, w tym środowisku Brauna.

Schreiber odpowiedział, że jego formacja nie zamierza pomagać Donaldowi Tuskowi w utrzymaniu władzy, ale jednocześnie nie zgadza się na udział Brauna w przyszłym rządzie.