Marcelina Zawisza krytykuje brak konkretnych wytycznych dla ludności cywilnej dotyczących zachowania się podczas alertów RCB, wskazując na wieloletnie zaniedbania w obronie cywilnej, za które obwinia zarówno poprzedni, jak i obecny rząd.

Posłanka ujawnia, że początkowo konstruktywne prace nad projektem dotyczącym TK, przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta, zostały zahamowane w momencie, gdy projekt skrytykował Jarosław Kaczyński.

Zdaniem Zawiszy, ani PiS, ani KO nie są zainteresowani realnym rozwiązaniem konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ traktują go jako "polityczne złoto" służące do mobilizacji własnego elektoratu.

Marcelina Zawisza pozytywnie oceniła szybką weryfikację incydentu na Lubelszczyźnie oraz sprawność służb w odwołaniu alarmu. Zwróciła jednak uwagę na praktyczny problem związany z alertami RCB, które w regionach przygranicznych pojawiają się często. Zdaniem posłanki brakuje jasnych procedur dla obywateli, m.in. w kwestii usprawiedliwiania spóźnień do pracy czy zasad przyjmowania dzieci w szkołach podczas obowiązywania ostrzeżeń.

Polityczka partii Razem wskazała na wieloletnie zaniedbania w tym obszarze. Jak oceniła, Prawo i Sprawiedliwość w praktyce zlikwidowało obronę cywilną, ale obecny rząd również nie działa wystarczająco sprawnie, mimo że od objęcia przez niego władzy minęły już trzy lata. W efekcie ludność cywilna wciąż nie wie, jak dokładnie zachować się w sytuacji zagrożenia.

- Jeżeli mamy tego typu alerty, no to to jest kwestia uznaniowa, czy jest to uzasadnione nieusprawiedliwienie w pracy, czy można się spóźnić, czy jeżeli odprowadzi się dziecko do szkoły, to czy po prostu ktoś w tej szkole będzie, żeby to dziecko przejąć - oceniła w Polsat News.

Zawisza o Trybunale Konstytucyjnym

Drugim tematem rozmowy był tzw. reset w Trybunale Konstytucyjnym. Według Marceliny Zawiszy prace nad projektem przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta początkowo przebiegały konstruktywnie i cieszyły się poparciem uczestników spotkań.

- Przedwczorajsze spotkanie było bardzo produktywne, gdzie na bazie projektu, który został przygotowany przez Kancelarię Prezydenta, wypracowano bardzo dużo pozytywnych rozwiązań, na które w zasadzie była zgoda wszystkich obecnych - przekazała Zawisza. - Impas pojawił się w momencie, w którym ten projekt został skrytykowany przez Jarosława Kaczyńskiego - stwierdziła posłanka.

W opinii Zawiszy ani PiS, ani KO, a konkretnie Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, nie są zainteresowane realnym rozwiązaniem sporu o TK, ponieważ traktują ten konflikt jako „polityczne złoto” służące mobilizacji własnego elektoratu.

Odnosząc się do sytuacji prezesa Bogdana Święczkowskiego, posłanka Razem zaznaczyła, że choć powinien on usłyszeć zarzuty, cała procedura musi odbywać się zgodnie z prawem. Skrytykowała przy tym działania Korwin-Piotrowskiej, wskazując, że powołała się ona przy „zawieszeniu” prezesa TK na ustawę o sądach powszechnych, która nie ma zastosowania do sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W naszej galerii zobaczysz ślub Marceliny Zawiszy:

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania