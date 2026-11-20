Rosyjskie obiekty, w tym rakieta Ch-101 i prawdopodobnie dron odrzutowy, naruszyły polską przestrzeń powietrzną, spadając w trzech lokalizacjach, choć bez ofiar i zniszczeń infrastruktury krytycznej.

W odpowiedzi na incydent, polskie służby zostały postawione w stan najwyższej gotowości, a polskie F-16, szwedzkie Gripeny, systemy Patriot oraz inne naziemne i powietrzne jednostki obrony zostały aktywowane do patrolowania i zabezpieczania przestrzeni powietrznej.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz ocenił incydent jako jedną z największych rosyjskich prowokacji od początku wojny na Ukrainie, wskazując na celowy zbieg okoliczności z ćwiczeniami wojskowymi, i zapowiedział wniosek do Sekretarza Generalnego NATO o dodatkowe wsparcie dla operacji Eastern Sentry.

Sytuacja była wyjątkowo groźna. Podczas piątkowej konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał alarmujące informacje o działaniach Federacji Rosyjskiej, która zaatakowała Rzeczpospolitą poprzez terytorium Ukrainy. Polskie służby postawiono w stan najwyższej gotowości już o godzinie 1:40 w nocy.

Gdzie spadły rosyjskie obiekty?

Szef resortu obrony narodowej wskazał trzy konkretne miejsca upadku obiektów, które naruszyły nasze granice. Są to:

Mołodycz w powiecie jarosławskim,

Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim,

Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

W przypadku Nowego Lipowca sprawa jest jasna - zlokalizowano tam rosyjską rakietę Ch-101. W drugiej lokalizacji również mowa jest o rakiecie, natomiast w trzecim miejscu najprawdopodobniej upadł rosyjski dron odrzutowy. Kosiniak-Kamysz uspokoił jednocześnie, że w wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał i nie odnotowano zniszczeń w infrastrukturze krytycznej.

Myśliwce i Patrioty w akcji

Przez całą noc polskie niebo było patrolowane przez polskie F-16 oraz szwedzkie myśliwce Gripen. Wsparcia udzielał im holenderski samolot do tankowania w powietrzu oraz szwedzka maszyna wczesnego rozpoznania Saab. To jednak nie wszystko.

W gotowości bojowej znalazły się systemy obrony przeciwlotniczej. Aktywowano zestawy Patriot rozmieszczone wokół lotniska Jasionka w Rzeszowie oraz w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie. W akcji brały udział także systemy naziemne POPRAD i Pilica Plus, śmigłowce oraz trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Rosja przekracza kolejne granice”

Wicepremier nie ma wątpliwości, że piątkowy atak był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Według szefa MON data rosyjskiej prowokacji nie jest przypadkowa. W tym czasie w Nowej Dębie odbywają się ćwiczenia tzw. koalicji chętnych.

- Rosja w żaden sposób nie deeskaluje i nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

W związku z powagą sytuacji szef MON zapowiedział zdecydowane kroki na arenie międzynarodowej. Będzie wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków w celu wsparcia operacji Eastern Sentry. Polska chce, aby sojusznicy zobaczyli skalę zagrożeń, z jakimi nasz kraj mierzy się każdego dnia.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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