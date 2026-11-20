Grzegorz Lindenberg był dziennikarzem i socjologiem. Był jednym ze współzałożycieli „Gazety Wyborczej”, a także założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym „Super Expressu”. Lindenberg miał bogate wykształcenie. W 1979 uzyskał dyplom z socjologii, a w 1985 stopień naukowy doktora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985–1987 był badaczem pracującym w Russian Research Center na Uniwersytecie Harvarda w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej oraz wykładowcą na Uniwersytecie Bostońskim. W latach 1996–2004 członek zarządu Fundacji Stefana Batorego w Warszawie.

Tak Grzegorz Lindenberg opowiadał o powstaniu "Super Expressu"

Lata temu tak wspominał początki "Super Expressu:

Przez dwa i pół roku pracy w "Wyborczej" interesowałem się prasą europejską i amerykańską. Już później przeczytałem książkę o angielskim dzienniku "The Sun". Zastanawiając się nad polskim rynkiem prasowym, doszedłem do wniosku, że brakuje na nim gazety tabloidowej. Chyba przez rok myślałem, jak ona powinno wyglądać. (...) Na początku dokładne planowanie gazety było niemożliwe. Nie mieliśmy do tego technicznych warunków. W redakcji nie było przecież komputerów, a materiały nosiło się do drukarni. Gdzie robiło się gazetę starymi metodami, niemalże jak za czasów Gutenberga. Możliwości techniczne, a raczej ich brak, sprawiły, że gazeta była jedynie w dwóch kolorach: czarnym i czerwonym. Ten ostatni mógł być tylko na niektórych stronach.

Ostatnie lata były dla niego trudne. W zeszłym roku szukał ludzi, którzy zajmą się jego zwierzętami. W związku z chorobą musiał się przeprowadzić i sprzedać dom, nie mógł też zajmować się kotami:

- W związku z chorobą sprzedaję dom i muszę się przenieść do Warszawy. Tym samym muszę się rozstać z moimi kotami i znaleźć im nowe domy. Nie mogę ich zabrać ze sobą, bo mam przed sobą perspektywę raczej kilku miesięcy a nie lat życia. Nowi właściciele domu będą tutaj bywać tylko w weekendy, więc nie mogą zatrzymać kotów. Stąd moja wielka prośba do wszystkich przyjaciół, znajomych i znajomych znajomych – pomóżcie mi, zróbcie mi specjalny wigilijny prezent. Czy moglibyście zaopiekować się którymś z moich kotów? Są trzy, dwa koty (Puchatek i Timi) i kotka (Malutka), wszystkie się przybłąkały. Są wysterylizowane i bardzo, bardzo miłe. Są przyzwyczajone do wychodzenia na zewnątrz, ale na pewno przystosują się też do życia w mieszkaniu, najważniejsze, żeby ktoś je kochał - prosił. Jego apel doczekał się odzewu, a jego koty znalazły bezpieczny dom.

Pożegnanie Grzegorza Lindenberga

W sieci we wzruszających słowach pożegnał go Zbigniew Hołdys:

Dzisiaj rano zmarł Grzegorz Larry Lindenberg. Mały Wielki Człowiek. Niezwykły. Był jednym z organizatorów sukcesu „Gazety Wyborczej”, autorem jej koncepcji wydawniczej, a po odejściu współtwórcą „Super Expressu”, którego został pierwszym redaktorem naczelnym i zarazem prezesem spółki wydającej gazetę.

Jak dalej dodał we wpisie Hołdys: - To on przeprowadził zasadniczą reorganizację tego tytułu i nadał mu nową formułę w 1992 roku. Kiedyś z nim długo rozmawiałem o przyszłości mediów i wyznał, że planował powołanie do życia gazety, która by podawała wyłącznie dobre wiadomości. Przeprowadził gruntowną analizę wraz z poważnymi sondażowniami i zrezygnował. Badania wykazały bowiem, że na taką gazetę nikt nie czeka...

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