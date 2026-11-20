Andrzej Domański został powołany na stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska, stając się czwartym wicepremierem w obecnym gabinecie.

Nominacja odbyła się w cieniu ostrej krytyki ze strony Kancelarii Prezydenta, której przedstawiciel, Paweł Szefernaker, publicznie oświadczył, że prezydent Karol Nawrocki nie poparłby tego awansu, gdyby decyzja zależała od niego.

Krytyka prezydencka skupiła się na zarzutach dotyczących "katastrofy finansów publicznych" i rekordowego deficytu pod kierownictwem Andrzeja Domańskiego, czemu stanowczo sprzeciwił się premier Donald Tusk i inni członkowie rządu, podkreślając osiągnięcia ministra.

W piątek 20 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyły się ważne roszady w Radzie Ministrów. Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek premiera Donalda Tuska, powołał Andrzeja Domańskiego na urząd wicepremiera oraz Agnieszkę Bartol na stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Z rządem pożegnała się dotychczasowa minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Choć oficjalnie doszło do nominacji, strona prezydencka nie kryła swojej skrajnie negatywnej oceny tych zmian.

Prezydent był "zmuszony" konstytucją?

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jeszcze przed uroczystością zaznaczył, że wydarzenie ma wyłącznie „charakter techniczny”. Wyjaśnił, że Karol Nawrocki wypełnia swój obowiązek wynikający z artykułu 161 konstytucji, który nakazuje głowie państwa dokonywanie zmian w rządzie na wniosek premiera.

- Gdyby decyzja zależała od pana prezydenta, to tego awansu dla ministra Domańskiego by nie było - oświadczył bez ogródek Szefernaker. Dodał również, że pełną odpowiedzialność za tę nominację bierze na siebie premier Donald Tusk.

Lista zarzutów pod adresem Domańskiego

Współpraca na linii Pałac Prezydencki -Ministerstwo Finansów wydaje się być w fatalnym stanie. Szefernaker w ostrych słowach podsumował dotychczasową działalność Andrzeja Domańskiego, który od grudnia 2023 r. pełni funkcję ministra finansów, a od lipca 2025 r. (zgodnie z informacją PAP) ministra finansów i gospodarki.

Zdaniem szefa gabinetu prezydenta, rządy Domańskiego to „seria niepowodzeń”. Urzędnik oskarżył ministra o doprowadzenie do „katastrofy finansów publicznych” i dopuszczenie do wzrostu deficytu w zatrważającym tempie. Według Szefernakera, Polska w przyszłym roku będzie zmagać się z najwyższym deficytem w całej Unii Europejskiej, a do problemów należy doliczyć rosnącą inflację i zadłużenie państwa. Co więcej, Domański miał wstrzymać kluczowe polskie inwestycje, które były szansą na rozwój kraju.

Tusk i Kosiniak-Kamysz murem za ministrem

Zupełnie inny obraz nowego wicepremiera wyłania się z wypowiedzi szefa rządu. Premier Donald Tusk, ogłaszając wniosek o powołanie Domańskiego, chwalił go za umiejętne balansowanie na ryzykach i utrzymywanie bezpieczeństwa państwa przy jednoczesnym finansowaniu kluczowych potrzeb.

W obronie ministra stanął także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przypomina PAP, polityk podkreślał niedawno, że stan polskiej gospodarki nie jest zły, a Andrzej Domański zapisał się w historii jako minister, który zbudował największy budżet dla polskiej armii.

Przy okazji piątkowych zmian Andrzej Domański został czwartym wicepremierem w obecnym gabinecie. Dołączył tym samym do obecnych w Pałacu wicepremierów: Radosława Sikorskiego oraz Krzysztofa Gawkowskiego.

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