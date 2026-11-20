Prezydent Karol Nawrocki odrzucił zaproszenie premiera Donalda Tuska na przedświąteczne spotkanie w jego prywatnym domu w Sopocie, deklarując jedynie przesłanie życzeń.

Sytuacja ta potwierdza utrzymujące się napięcie w relacjach między najważniejszymi osobami w państwie, pomimo wcześniejszych prób dialogu ze strony premiera.

Główną przeszkodą w nawiązaniu dialogu pozostają warunki stawiane przez prezydenta Nawrockiego, dotyczące Trybunału Konstytucyjnego (usunięcie kordonów policji i umożliwienie wejścia "legalnym sędziom"), na które strona rządowa nie wyraża zgody.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o kulisy rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim. Do spotkania polityków doszło w Pałacu Prezydenckim przy okazji mianowania Andrzeja Domańskiego na wicepremiera oraz Agnieszki Bartol na szefową resortu funduszy i polityki regionalnej.

Głównym tematem, który rozgrzewał opinię publiczną, było zaproszenie, jakie szef rządu skierował do prezydenta w zeszłą środę. Tusk zaproponował wówczas Karolowi Nawrockiemu wspólne, przedświąteczne spotkanie w jego prywatnym domu w Sopocie.

- Chcę zaprosić pana prezydencie, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi; porozmawiajmy - apelował premier.

Teraz wiadomo już, jaka jest odpowiedź głowy państwa. Z relacji Donalda Tuska wynika, że do wspólnego biesiadowania przy opłatku prawdopodobnie nie dojdzie.

- Prezydent powiedział, że pewnie nie zobaczymy się przed świętami na tym opłatku, ale że prześle życzenia serdeczne, świąteczne do mnie i do mojej rodziny - przekazał premier podczas spotkania z dziennikarzami.

Spór o Trybunał w tle

Choć zaproszenie do Sopotu miało charakter świąteczny, relacje między najważniejszymi osobami w państwie pozostają napięte. Jeszcze na początku listopada, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Donald Tusk oferował prezydentowi spotkanie w cztery oczy. Celem miało być wypracowanie sposobu na trwałe obniżenie napięcia w kraju.

Prezydent Nawrocki stoi jednak na stanowisku, że sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym doprowadziła do poważnego kryzysu. 6 listopada szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w rozmowie z szefem KPRM Janem Grabcem przedstawił twarde oczekiwania prezydenta. Warunkiem dialogu miało być wycofanie kordonów policji spod terenu TK i umożliwienie wejścia do budynku – jak to ujęto – „legalnym sędziom”.

Strona rządowa nie kryje sceptycyzmu wobec takiego stawiania sprawy. Jan Grabiec ocenił, że prezydent i premier powinni rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków, a postawa zaprezentowana przez otoczenie Karola Nawrockiego nie jest w tej sytuacji odpowiednia. Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku zamiast osobistego spotkania w Sopocie, nastąpi jedynie wymiana serdecznych życzeń.

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