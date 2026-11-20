Takiej sytuacji nie było od dawna. Patrząc na sondaże dla "Super Expressu" z ostatnich miesięcy Polskie Stronnictwo Ludowe nie przekraczało nawet 4 proc. poparcia. Ale teraz nastąpił przełom. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster formacja prowadzona przez wicepremiera i ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazła się na progiem wyborczym i uzyskała 5,04 proc. poparcia (w poprzednim sondażu PSL miał wynik 3,34 proc.). To może być dobry prognostyk dla Polskiego Stronnictwa Ludowego na najbliższy czas, a w konsekwencji na przyszłoroczne wybory parlamentarne. Do niedawna widać było, że to prawica może liczyć na dojście do władzy, a obecnie rządzący muszą być czujni.

A jak radzą sobie pozostała partie? Gdyby wybory do Sejmu miały się odbyć w najbliższą niedzielę to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą stawia w najnowszym sondażu 31,83 proc. wyborców (poprzednio 34,06 pro.). Drugie miejsce w zestawieniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos chciałoby oddać 23,74 proc. osób (poprzednio 22,09 proc.). Trzecie miejsce, tak jak w poprzednich sondażach zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,55 proc. głosów (poprzednio 13,15 proc.).

Do Sejmu weszłyby też: Nowa Lewica z wynikiem 8,53 proc. (poprzednio 7,01 proc.), Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna, na którą deklaruje oddać głos 6,16 proc. wyborców (poprzednio 8,52 proc.) oraz wspomniany PSL.

Poza Sejmem zaś znaleźliby się przedstawiciele Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, na tę formację chce głosować tylko 4,4 proc. osób (poprzednio 4,42 proc.), partia Razem, która uzyskała wynik na poziomie 4,26 proc. (poprzednio 4,46 proc.) oraz Polska 2050 z wynikiem 1.98 proc. (poprzednio 1,59 proc.) Na inną partię zamierza głosować 0,51 proc. ankietowanych. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 18-19.11.2026 roku metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków.