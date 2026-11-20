Donald Trump nie zapomina o swoim sojuszniku z Warszawy. Podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie amerykański przywódca niespodziewanie nawiązał do postaci Karola Nawrockiego. Trump przekonywał, że polski prezydent „świetnie sobie radzi”, a jego wyborczy sukces to w dużej mierze zasługa poparcia płynącego prosto z Ameryki.

Niespodziewane porównanie w Białym Domu

Wątek polski pojawił się w dość nietypowych okolicznościach. Jak relacjonuje portal WP, Trump odpowiadał na pytanie dotyczące działań premiera Iraku w walce z bojówkami. Chwaląc irackiego szefa rządu, prezydent USA nagle postanowił porównać jego historię do drogi, jaką przeszedł Karol Nawrocki.

– Mógłbym powiedzieć to samo o Polsce – stwierdził Donald Trump. – Był na 11. miejscu. poparłem i wygrał, co mówią, że było największą polityczną sensację od 50 lat. Tak chyba mówili. I świetnie sobie radzi w Polsce – dodał, wspominając moment udzielenia wsparcia polskiemu politykowi.

Trump gubi się w liczbach?

To nie pierwszy raz, kiedy amerykański przywódca wraca do sondażowych notowań Karola Nawrockiego z okresu kampanii. Co ciekawe, Trump wydaje się mieć problem z zapamiętaniem dokładnych danych, choć za każdym razem podkreśla skalę sukcesu.

W swoich poprzednich wypowiedziach twierdził już, że w momencie udzielenia mu poparcia Nawrocki zajmował w sondażach 10., a innym razem nawet 12. miejsce. Tym razem stanęło na 11. pozycji. Niezależnie od żonglowania liczbami, dla gospodarza Białego Domu przekaz pozostaje jasny: jego słowo miało kluczowe znaczenie dla losów prezydentury w Polsce.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim

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