Włodzimierz Czarzasty skrytykował w Polskim Radiu 24 sprawę bursztynowego tronu dla Donalda Trumpa.

Marszałek Sejmu nazwał prezent „obciachem” i zarzucił Karolowi Nawrockiemu podlizywanie się amerykańskiemu prezydentowi.

Czarzasty odniósł się również do relacji Trumpa z Władimirem Putinem oraz rosyjskich rakiet, które spadły na terytorium Polski.

Włodzimierz Czarzasty ostro ocenił relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. W piątek, 20 listopada, marszałek Sejmu był gościem audycji „24 pytania” w Polskim Radiu 24, prowadzonej przez Kamila Szewczyka. Rozmowa dotyczyła między innymi bezpieczeństwa Polski po rosyjskim ataku oraz podejścia amerykańskiego prezydenta do Władimira Putina. Pod koniec wywiadu pojawił się jednak temat bursztynowego tronu, który Karol Nawrocki przekazał Trumpowi jako prezent urodzinowy. Czarzasty nie zamierzał ukrywać, co o tym myśli.

Czarzasty o bursztynowym tronie dla Trumpa. „To obciach”

Marszałek Sejmu został zapytany przez prowadzącego audycję Kamila Szewczyka o nietypowy prezent oraz okoliczności jego przekazania. Na początku pozwolił sobie na krótką, ironiczną uwagę.

– Bursztynowy, a skromny – skomentował Czarzasty.

Polityk przyznał, że nie odpowiada mu estetyka takiego podarunku. Chwilę później odniósł się do upodobań obu prezydentów.

– Panu Trumpowi i panu Nawrockiemu może tego typu rzeczy się podobają. Jeżeli lubią takie rzeczy mieć w domach i siedzieć w nich, spoglądając na siebie nawzajem, to trochę im współczuję, a na pewno nie zazdroszczę – powiedział.

Gdy prowadzący zapytał, dlaczego sprawa prezentu była utrzymywana w tajemnicy, Czarzasty nie przebierał w słowach.

– To obciach. Po prostu to obciach – stwierdził.

Czarzasty uderzył w Nawrockiego. Padły słowa o „podlizywaniu się”

Krytyka marszałka Sejmu nie skończyła się na ocenie samego prezentu. Czarzasty zarzucił Nawrockiemu zbytnią uległość wobec Donalda Trumpa.

– To wywołuje uśmiech, powiem szczerze politowania, nad takim podlizywaniem się przez Nawrockiego w stosunku do Trumpa – powiedział.

Marszałek Sejmu ocenił również, że Karol Nawrocki „klęczy przed Trumpem”. Następnie przedstawił swoją opinię na temat postawy polskiego prezydenta.

– To jest taki charakter typu "słucham się ważniejszych i poniżam mniej ważnych" – stwierdził.

Trump nazwał Putina przyjacielem. Czarzasty wspomniał o Nawrockim

Wcześniej podczas rozmowy marszałek Sejmu komentował sytuację bezpieczeństwa Polski po tym, jak na jej terytorium spadły rosyjskie rakiety i dron. Odniósł się również do słów Donalda Trumpa, który podczas wizyty w Chinach nazwał Władimira Putina swoim przyjacielem.

– My uważamy, że Putin jest po prostu mordercą i bandytą – podkreślił Czarzasty.

Polityk nawiązał przy tym do bliskich relacji deklarowanych przez Karola Nawrockiego z amerykańskim prezydentem.

– Powiem szczerze, że nie chciałbym być w skórze pana prezydenta Nawrockiego, który mówi, że Trump jest jego przyjacielem – powiedział.

– Jeżeli prawdziwe jest powiedzenie, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, to wydaje mi się, że dzisiaj Nawrocki spokojnie nie będzie spał – ocenił.

Czarzasty zaznaczył, że Stany Zjednoczone pozostają ważnym sojusznikiem Polski, ale nie powinno to oznaczać bezkrytycznego przyjmowania wszystkich wypowiedzi amerykańskiego przywódcy.

– Trzeba mieć dystans i trzeba wiedzieć, że przede wszystkim my musimy bronić swojego bezpieczeństwa – dodał.

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