Rząd Tuska ma poważny problem. Te wyniki to prawdziwy kubeł zimnej wody

Jest nowy sondaż przygotowany przez Onet.

Polacy oceniali, czy rząd Donalda Tuska zasługuje na kolejną kadencję.

Wyniki nie są dla niego korzystne!

Sprawdź wyniki badania.

Polacy ocenili rząd. Znamy wyniki sondażu

Zaledwie 39,6 proc. ankietowanych uważa, że obecna koalicja rządząca zasługuje na kolejną kadencję. To wynik, który pokazuje, że zaufanie do rządzących nie jest tak wysokie, jakby mogło się wydawać, zwłaszcza biorąc pod uwagę początkowy entuzjazm po ostatnich wyborach. Co ciekawe, na to 39,6 proc. składają się osoby, które odpowiedziały "Zdecydowanie TAK" (16 proc.) oraz "Raczej TAK" (23,8 proc.).

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Z drugiej strony, przeciwników kontynuacji obecnych rządów jest wyraźnie więcej. Aż 47,4 proc. badanych opowiada się przeciwko temu scenariuszowi. W tej grupie 16 proc. wybrało odpowiedź "Raczej NIE", a aż 31,4 proc. "Zdecydowanie NIE", co świadczy o silnym sprzeciwie części społeczeństwa.

Niezdecydowani mogą zadecydować o wszystkim

W tej politycznej układance kluczową rolę odgrywa grupa niezdecydowanych. Aż 12,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "Trudno powiedzieć". To właśnie te osoby mogą przechylić szalę zwycięstwa na jedną ze stron w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu jesienią 2027 roku. Ich głosy będą decydujące i mogą zaważyć na tym, czy obecna koalicja utrzyma władzę, czy też rząd utworzy dzisiejsza opozycja.

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Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16.08.2026 r. metodą CAWI, polegającej na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH dla Onetu na ogólnopolskiej próbie 1011 Polaków.

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