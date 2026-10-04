Dzięki CPN paliwo jest wreszcie tańsze. Nawet najtańsze w Europie!

Prezydent podpisuje, ale krytykuje rząd

O podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent poinformował w czwartkowym orędziu. - Oczekuję od rządu natychmiastowych obniżek cen na stacjach – podkreślił Karol Nawrocki, jednocześnie zapowiadając skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Przypominamy, że w sierpniu Nawrocki nie podpisał wcześniejszej wersji tej samej ustawy, lecz skierował ją do TK. Jednocześnie prezydent zaproponował własną ustawę, która miała obniżyć marże firm paliwowych, jednak rząd nie zgodził się na takie rozwiązanie.

W orędziu Nawrocki skrytykował również dotychczasową politykę rządu w sprawie cen paliw, przypominając kampanijne obietnice.

W piątek premier Donald Tusk (77 l.) zamieścił w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym, spacerując przed Belwederem z kubkiem kawy, skierował do prezydenta słowa: „I po co było tak rumakować?”.

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Ceny diesla najniższe w Europie

Jeszcze tego samego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co uruchomiło proces jej wejścia w życie. Rząd przystąpił do wdrożenia nowej wersji programu CPN, który ma obowiązywać do końca roku. Od soboty do poniedziałku włącznie obowiązują maksymalne stawki cen paliw na stacjach: za litr benzyny 95 kierowcy płacą nie więcej niż 6,73 zł, benzyna 98 została ograniczona do 7,59 zł, a maksymalna cena diesla wynosi 7,88 zł.

Jak się okazuje, dzięki CPN paliwa w Polsce są konkurencyjne wobec cen w innych krajach. Według zestawienia przedstawionego przez Orlen Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem najtańszego diesla, podczas gdy średnia europejska wynosi około 9,37 zł za litr – czyli o 1,49 zł więcej niż w Polsce.

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