Niemal 90% Polaków uważa, że spór prezydenta z rządem szkodzi bezpieczeństwu kraju.

To wynik najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Krytyczna ocena konfliktu łączy wyborców obozu rządzącego i opozycji.

Zaledwie 3% badanych uważa, że spór nie jest szkodliwy dla państwa.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-20 września 2026 roku.

Polacy mówią jednym głosem. Ten spór to zagrożenie

Polityczna awantura na szczytach władzy przestała być tylko medialnym spektaklem. Zwykli obywatele postrzegają ją jako realne zagrożenie dla kraju. Wyniki najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, są w tej kwestii druzgocące dla polityków.

Na pytanie o to, jak konflikt prezydenta Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska wpływa na bezpieczeństwo Polski, aż 86,5 procent ankietowanych odpowiedziało, że szkodzi. W tej ogromnej grupie 44,2 procent badanych jest zdania, że spór "bardzo szkodzi", a kolejne 42,3 procent ocenia, że "raczej szkodzi". To pokazuje, że obawy są powszechne i głębokie.

Głosów przeciwnych jest jak na lekarstwo. Zaledwie 3,1 procent respondentów uważa, że ten polityczny klincz nie przynosi państwu żadnej szkody. Niewielka grupa, 6,8 procent, twierdzi, że spór nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo Polski, a 3,6 procent ankietowanych nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-20 września 2026 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków. Sondaż United Surveys zrealizowano metodą mix-mode, łącząc ankiety online (CAWI) oraz telefoniczne (CATI).

Jak spór prezydenta z rządem oceniają wyborcy poszczególnych partii?

Okazuje się, że zmęczenie i niepokój związane z politycznym sporem na górze nie mają barw partyjnych. To jeden z niewielu tematów, w których Polacy, niezależnie od tego, na kogo głosują, są niemal całkowicie zgodni. Wirtualna Polska wskazuje, że krytyczna ocena konfliktu prezydenta z rządem Donalda Tuska łączy wyborców niemal wszystkich ugrupowań.

Najbardziej krytyczni są zwolennicy obecnej koalicji rządzącej. W tej grupie aż 95 procent badanych uważa, że spór szkodzi bezpieczeństwu Polski. Z czego ponad połowa (52 proc.) jest przekonana, że szkodzi "bardzo", a 43 proc., że "raczej szkodzi". To pokazuje, że nawet elektorat wspierający rząd jest zaniepokojony ciągłym napięciem na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Premiera.

Niewiele inaczej sytuacja wygląda po drugiej stronie barykady. Wśród wyborców opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, obie Konfederacje, Razem) negatywne skutki konfliktu dostrzega 86 procent ankietowanych. Co ciekawe, nastroje panują też w elektoracie Konfederacji (zarówno Sławomira Mentzena, jak i Grzegorza Brauna), gdzie 72 proc. badanych jest zdania, że spór szkodzi państwu.

Nawet wśród osób niezdecydowanych, które często podchodzą do polityki z większym dystansem, aż 67 procent widzi w tym konflikcie zagrożenie.

Bezpieczeństwo państwa

Spór polityków może wydawać się wewnętrzną sprawą, która nie ma przełożenia na realne zagrożenia. Jednak wyniki sondażu pokazują, że Polacy intuicyjnie czują, że jest inaczej. W dzisiejszych, niespokojnych czasach, jedność i stabilność na szczytach władzy to fundament narodowego bezpieczeństwa.

Konflikt na linii prezydent-rząd osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Nasi sojusznicy mogą postrzegać nas jako partnera, który jest wewnętrznie skłócony i przez to mniej przewidywalny. To z kolei może wpływać na decyzje dotyczące współpracy wojskowej czy wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Jednak w kontekście bezpieczeństwa Polski, taki permanentny kryzys na szczytach władzy wysyła na zewnątrz bardzo niepokojący sygnał o słabości i braku spójności państwa.

Dla potencjalnych adwersarzy, wewnętrzny chaos w kraju jest zawsze okazją do testowania jego odporności, szerzenia dezinformacji i próby destabilizacji. Wyniki sondażu United Surveys to wyraźny głos społeczeństwa, które domaga się odpowiedzialności i współpracy.

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