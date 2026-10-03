Zdzisława Różańska, wdowa po zmarłym senatorze gen. Mirosławie Różańskim, jako kandydatka w wyborach uzupełniających do Senatu.

Start w okręgu zielonogórskim z poparciem Koalicji 15 października w ramach Paktu Senackiego.

Głosowanie zaplanowane jest na 22 listopada 2026 roku.

Rozpoczęto zbiórkę podpisów pod listami poparcia dla jej kandydatury.

Mandat po śp. gen. Różańskim

Miejsce w Senacie po zmarłym w sierpniu generale Mirosławie Różańskim spróbuje zająć jego żona. Wiadomo już, że w zaplanowanych na 22 listopada wyborach uzupełniających do Senatu o mandat po zmarłym generale powalczy Zdzisława Różańska. Informację tę potwierdziła oficjalnie w mediach społecznościowych posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak. To decyzja, która ma wymiar nie tylko polityczny, ale i bardzo osobisty – kontynuacja misji, którą jej mąż rozpoczął w parlamencie.

Zdzisława Różańska wystartuje w okręgu nr 20, obejmującym między innymi Zieloną Górę. Co ważne, nie będzie kandydatką jednej partii, ale całego obozu rządzącego. Wystartuje z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15 października, co jest sygnałem, że utrzymano w tej sprawie jedność w ramach tak zwanego Paktu Senackiego.

Jak poinformowała posłanka Elżbieta Polak, przygotowania do kampanii już ruszyły. Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod listami poparcia dla kandydatury Zdzisławy Różańskiej.

Jedna kandydatka całego obozu demokratycznego. Decyzją porozumienia koalicyjnego w wyborach uzupełniających do Senatu utrzymany zostaje Pakt Senacki. Wspólną Kandydatką będzie Pani Zdzisława Różańska, żona ś.p. Mirosława Różańskiego. Zbieramy podpisy pod listą poparcia Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji 15 października. Jako Koalicja Obywatelska aktywnie włączymy się w kampanię całego obozu demokratycznego - napisała na Facebooku posłanka KO Elżbieta Polak.

Kto popiera Zdzisławę Różańską?

Start Zdzisławy Różańskiej to efekt porozumienia wewnątrz całej koalicji rządzącej. Kandydatka nie reprezentuje jednej partii, ale cały obóz, który wygrał wybory w 2023 roku. Jest to bezpośrednia kontynuacja strategii, która dała ugrupowaniom dzisiejszej większości rządowej przewagę w Senacie.

Chodzi oczywiście o tak zwany Pakt Senacki. To nieformalna umowa między partiami, które zobowiązują się nie wystawiać przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu, by nie rozbijać głosów i zwiększyć szansę na wygraną z głównym rywalem.

Kim był generał Różański?

Mandat, o który 22 listopada powalczy Zdzisława Różańska, zwolnił się po nagłej śmierci jej męża. Generał Mirosław Różański, który zmarł w sierpniu tego roku w wieku 63 lat, był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej armii ostatnich dekad. Jego przejście z wojska do polityki było szeroko komentowane.

Generał Różański przez lata budował swoją pozycję w siłach zbrojnych. Dowodził elitarnymi jednostkami, takimi jak 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana czy 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. Służył na misji w Iraku, a w Sztabie Generalnym i Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiadał za strategiczne planowanie. To on był jednym z architektów reformy systemu dowodzenia armią.

Jego wojskowa kariera zakończyła się jednak nagle. Pod koniec 2016 roku złożył rezygnację ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, co było odczytywane jako wyraz jego niezgody na kierunek zmian w wojsku wprowadzany przez ówczesne kierownictwo MON. Po odejściu z armii nie zniknął z życia publicznego. Założył fundację Stratpoints i stał się jednym z najważniejszych komentatorów spraw obronności.

W 2023 roku postanowił wejść do polityki. Wystartował jako kandydat bezpartyjny i zdobył mandat senatora w okręgu zielonogórskim. To właśnie po jego nagłej śmierci w sierpniu, spowodowanej chorobą nowotworową, konieczne stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu, w których o jego mandat walczyć będzie teraz jego małżonka.

Wybory 22 listopada pokażą, czy wyborcy zaufają jej i pozwolą kontynuować pracę zmarłego generała w parlamencie.

Źródło: Onet, Facebook.

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