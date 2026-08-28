Tak po pogrzebie wygląda grób generała Różańskiego. Jest wieniec od prezydenta

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-28 18:46

W piątek 28 sierpnia 2026 roku w Międzyrzeczu odbył się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego. Były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, w ostatnim czasie zasiadający w Senacie RP (dostał się tam z list Trzeciej Drogi w 2023 roku) zmarł po walce z nowotworem w wieku 63 lat. Na uroczystości pojawił się m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po zakończeniu miejsce pochówku Mirosława Różańskiego stało się mocno biało-czerwone. Jednym z wieńców, który się do tego przyczynił, był ten od prezydenta Karola Nawrockiego.

W Międzyrzeczu odbył się pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego, senatora XI kadencji, byłego dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 mszą świętą żałobną kościele pw. św. Wojciecha i miały charakter państwowy. Przemowy wygłosili m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsza z wymienionych zauważyła, że zmarły senator "w żołnierzach widział ludzi, o których należy dbać i traktować ich z należytym szacunkiem". – Po przejściu do polityki to się nie zmieniło. On właśnie w polityce dostrzegał narzędzie, którym będzie mógł kontynuować działania na rzecz armii profesjonalnej, nowoczesnej, odpowiednio traktowanej. Przychodząc do polityki, wykorzystał to, co było jego atutem – niezależność myślenia, odwagę w stawaniu po stronie najważniejszych wartości, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra – powiedziała. 

Tu leży polski żołnierz. Odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego. Oddany swym żołnierzom, misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega – mówił szef MON. Jak podkreślił, gen. Różański cechował się odwagą, "którą zapisał w mówieniu prawdy". – Do mówienia prawdy pewnie w dzisiejszych czasach szczególnie trzeba dużo odwagi. A do obronienia jej i bronienia swoich racji, tej odwagi trzeba jeszcze więcej – stwierdził (WIĘCEJ: Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Poruszające słowa szefa MON i ten widok). 

Podczas uroczystości głos zabrała także córka zmarłego senatora. - Dzisiaj Polska żegna gen. Mirosława Różańskiego - żołnierza, dowódcę, senatora, człowieka, który przez dziesięciolecia służył ojczyźnie. Ale ja chciałabym dzisiaj pożegnać przede wszystkim tatę, który był w chwilach ważnych i w tych zupełnie zwyczajnych, który był tatą, zanim był generałem - mówiła.

Po mszy świętej ostatnia droga gen. Różańskiego zakończyła się na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. Jego miejsce pochówki zaroiło się od zniczy i wieńców, w których większość miała szarfy i kwiaty w patriotycznych, biało-czerwonych barwach. Jeden z nich został przysłany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Galeria poniżej: Tak wyglądały uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego

Uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego
Galeria zdjęć 46
Nawrocki wielkim "integratorem"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MIROSŁAW RÓŻAŃSKI