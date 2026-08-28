Tak po pogrzebie wygląda grób generała Różańskiego. Jest wieniec od prezydenta

W Międzyrzeczu odbył się pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego, senatora XI kadencji, byłego dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 mszą świętą żałobną kościele pw. św. Wojciecha i miały charakter państwowy. Przemowy wygłosili m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsza z wymienionych zauważyła, że zmarły senator "w żołnierzach widział ludzi, o których należy dbać i traktować ich z należytym szacunkiem". – Po przejściu do polityki to się nie zmieniło. On właśnie w polityce dostrzegał narzędzie, którym będzie mógł kontynuować działania na rzecz armii profesjonalnej, nowoczesnej, odpowiednio traktowanej. Przychodząc do polityki, wykorzystał to, co było jego atutem – niezależność myślenia, odwagę w stawaniu po stronie najważniejszych wartości, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra – powiedziała.

– Tu leży polski żołnierz. Odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego. Oddany swym żołnierzom, misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega – mówił szef MON. Jak podkreślił, gen. Różański cechował się odwagą, "którą zapisał w mówieniu prawdy". – Do mówienia prawdy pewnie w dzisiejszych czasach szczególnie trzeba dużo odwagi. A do obronienia jej i bronienia swoich racji, tej odwagi trzeba jeszcze więcej – stwierdził (WIĘCEJ: Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Poruszające słowa szefa MON i ten widok).

Podczas uroczystości głos zabrała także córka zmarłego senatora. - Dzisiaj Polska żegna gen. Mirosława Różańskiego - żołnierza, dowódcę, senatora, człowieka, który przez dziesięciolecia służył ojczyźnie. Ale ja chciałabym dzisiaj pożegnać przede wszystkim tatę, który był w chwilach ważnych i w tych zupełnie zwyczajnych, który był tatą, zanim był generałem - mówiła.

Po mszy świętej ostatnia droga gen. Różańskiego zakończyła się na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. Jego miejsce pochówki zaroiło się od zniczy i wieńców, w których większość miała szarfy i kwiaty w patriotycznych, biało-czerwonych barwach. Jeden z nich został przysłany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Galeria poniżej: Tak wyglądały uroczystości pogrzebowe gen. Mirosława Różańskiego

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