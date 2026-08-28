Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Poruszające słowa szefa MON i ten widok

W ostatniej drodze generała Mirosława Różańskiego udział brał minister obrony narodowej. W czasie mszy Władysław Kosiniak-Kamysz zabrał głos, jak mówił: - Tu leży żołnierz polski: odważny, sumienny, skrupulatny. Tu leży dowódca Wojska Polskiego, oddany swym żołnierzom, misji wychowania, wykształcenia, nakreślenia strategii. Tu leży nasz kolega - zaczął swoje wystąpienie szef MON.

- Przychodzę dzisiaj w imieniu Wojska Polskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej jak i również tych, z którymi związał swoją drogę polityczną, żeby pożegnać generała broni Mirosława Różańskiego, człowieka, któremu i ksiądz biskup ordynariusz Wojska Polskiego i pani marszałek Kidawa-Błońska podziękowali, charakteryzując osobowość, zdolności, umiejętności, oddanie, to wszystko, co było sensem jego życia - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Gdy przemawiał w pewnym momencie spojrzał na ustawione tuż przy urnie z prochami zmarłego, jego zdjęcie. Przedstawiało ono generała w mundurze, salutującego. Wicepremier w niezwykle poruszających słowach dodał:

Bystry wzrok, odwaga wynikająca z poczucia własnej wartości, nieoznaczającego wysoko zadartego nosa, ale wysoko uniesione czoło. Ten meldunek, który składa na tym zdjęciu przed nami, przed narodem polskim, przed Wojskiem Polskim, podczas tego ostatniego pożegnania jest też swego rodzaju testamentem tego, czemu był wierny, przesłaniem dla tych żołnierzy, których miał okazję spotkać i o których zabiegał każdego dnia: Bądźcie odważni, bądźcie sumienni, bądźcie rzetelni, bądźcie wierni tej przysiędze, którą złożyliście.

Przy urnie pojawiły się także wszelkie odznaczenia generała. Sama zaś urna została przepasana biało-czerwoną wstęgą. Stała przy niej asysta wojskowa. To wszystko dawało wyjątkowo poruszający widok. Pogrzeb gen. Różańskiego rozpoczęła msza w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Międzyrzeczu, pochowanie zaplanowano na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu.

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Kim był gen. Mirosław Różański?

Mirosław Różański był senatorem XI kadencji. Urodził się 1 grudnia 1962 r. w Głogowie. W 1986 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych. W 1989 r. odbył kurs dowódców batalionu w Centrum Doskonalenia Oficerów. W latach 1992–1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. W 1998 r. ukończył kurs taktyczno-operacyjny w tej uczelni. W 2000 r. odbył studia podyplomowe w Studium Polityki Obronnej. W 2011 r. uzyskał stopień doktora z zakresu zarządzania podmiotami publicznymi. W 2023 r. został senatorem, startował z listy Trzeciej Drogi. W lutym 2026 r. zrezygnował z reprezentowania Polski 2050 w Senacie, a od marca 2026 należał do klubu senackiego Nowa Polska-Centrum. Był przewodniczącymi senackiej komisji obrony narodowej.