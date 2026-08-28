Mocne słowa Tuska o Zondacrypto. „Największa afera w historii polskiej polityki”

– Szkoda, że przygotowanie budżetu w tym trudnym momencie historii i ciężka praca tysięcy ludzi jest w cieniu afery, która wygląda na rzeczywiście największą aferę w historii polskiej polityki. Nie lubię takich przesadnych sformułowań, ale tutaj sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które budzą w jakimś sensie grozę – mówił premier.

– Tylko wygląda to na dobrze organizowany system, w którym pojawiają się nazwiska znane z innych sytuacji – wskazał.