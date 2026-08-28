Karol Nawrocki żegna króla Haralda V. „Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość”

Norwegia opłakuje śmierć króla Haralda V, który w wieku 89 lat zakończył swoje ponad 35-letnie panowanie, będąc najstarszym monarchą Europy.

Tron automatycznie objął jego syn, książę koronny Haakon, który teraz panuje jako Haakon VIII, a kondolencje złożył prezydent Karol Nawrocki.

Sprawdź, co doprowadziło do śmierci monarchy i jak Norwegia przygotowuje się na erę nowego króla Haakona VIII.

Norweski dwór królewski poinformował w piątek rano o śmierci Haralda V. Monarcha od kilkunastu dni przebywał w szpitalu w Oslo, gdzie jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał. Harald V zmarł 28 sierpnia o godz. 6.35. Miał 89 lat i był najstarszym panującym monarchą w Europie.

Karol Nawrocki żegna króla Haralda V

Na wiadomość o śmierci norweskiego monarchy zareagował prezydent Polski Karol Nawrocki.

– Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu – napisał prezydent RP.

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) August 28, 2026

Król od kilkunastu dni był w szpitalu

Harald V w ostatnich latach mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przechodził leczenie choroby nowotworowej pęcherza, miał także operowaną zastawkę serca. W 2024 roku, po infekcji podczas podróży do Malezji, wszczepiono mu rozrusznik serca.

Od 17 sierpnia monarcha przebywał w klinice Rikshospitalet w Oslo. Był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W trakcie hospitalizacji wykryto u niego także bakterie we krwi i rozpoczęto antybiotykoterapię.

W czwartek dwór królewski informował, że stan króla jest bardzo poważny. Przed pałacem zaczęli gromadzić się Norwegowie, którzy śpiewali hymn narodowy.

Haakon VIII nowym królem Norwegii

Zgodnie z norweskimi zasadami sukcesji w chwili śmierci Haralda V tron automatycznie objął jego 53-letni syn, książę koronny Haakon. Nowy monarcha przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich córka Ingrid Alexandra następczynią tronu.

Harald V panował od 17 stycznia 1991 roku. Zasiadał na tronie przez ponad 35 lat. Pozostawił żonę, królową Sonję, oraz dwoje dzieci, Haakona i księżniczkę Märthę Louise.

Poniżej galeria zdjęć: KRÓL Harald V z NORWEGII z żoną w Polsce. Anna KOMOROWSKA i KRÓLOWA Sonja wyglądały jak SIOSTRY

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